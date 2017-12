Petr Bílek: Šťastné a veselé

Úžasným divem současnosti je, že si naše společnost i přesto zachovává funkčnost a že nenávratně nezkolabovala. Je sice slyšet jeremiády o vypařující se solidárnosti mezi rodiči a dětmi, mezi sociálními vrstvami, pokyvuje se hlavou nad vzdouvající se vlnou agresivity ve školách, ale navzdory tomu neumírají až na výjimky staří lidé houfně na ulicích a hlad u nás nenafukuje bříška dětí. Česká společnost si na sebe s jemným odporem zvykla a nečeká zázraky. Tsunami lačnosti se vyřádilo v devadesátých letech při privatizaci a další obří přesuny majetku se už dnes odehrávají ve zprofesionalizovaném zákulisí, aby tolik nedráždily. Planetární kluzký čas se v České republice děje bez událostí. Žijeme od jednoho průzkumu veřejného mínění ke druhému, hlídáme úroky hypoték, chodíme volit a rok nám rytmizují jen prázdniny a Vánoce se silvestrem. Náš život připomíná splátkový kalendář. Nejvíc však dlužíme sami sobě.

Generace, která vstoupila do fyzikálně chápaného světa, byla zvyklá na to, že předměty kolem ní nejsou příliš sofistikované, ale zato vydrží dlouho a dají se opravovat. Není divu, že ji dnes dráždí přístroje na jedno použití, domy rozpadající se po dvaceti letech, neopravitelné stolní lampy a nezdůvodnitelné plýtvání obalovou technikou. Skutečností bylo většinou prostě to, na co se dalo sáhnout a co prošlo zrakovou evidencí. Hmatatelnost lidskýma rukama vyrobeného světa se rozpustila ve fluidním pomyslu digitálna, jehož zdroje jsou nezbadatelné. Iluze o nekonečných komunikačních možnostech dneška se rozplyne v okamžiku, kdy má vnuk vysvětlit babičce, proč ho tak baví jeho oblíbený youtuber. Prožíváme civilizační obrat srovnatelný s neolitickým objevem zemědělství. Jenže proces jako by se přepóloval. Od tisícileté usedlosti se lidé oddávají nomádství, i kdyby to mělo být jen ve virtuální dimenzi. Posečkat ve vteřině, ocenit vztah, zvážit smysl činu se stává nepotřebným v odkázanosti na rychlost změny. Hospodinem se stal dynamický komfort.

Funkci drog rozšiřujících vědomí přebírají smart přístroje. Očekává se jejich intuitivní ovládání a prakticky nekonečné možnosti. Totéž však vyžaduje společenská produkce od lidí a přizpůsobují se tomu i partnerské vztahy. Partnerství přestává být jednolitým a celistvým bytím spolu, partnerství už nestojí za citovou investici. Partner je instrument s proměnlivou identitou. Na sex, na zábavu, na práci, na dovolenou. Pokaždé někdo jiný. Intuitivní ovládání podmínkou. Smysl mihotavého těkání po sítích nejstarší generaci uniká. Jen obtížně se dokáže přinutit, aby přikládala význam několikaslovnému výroku politika vrženému do útrob vzdálených serverů. K pravidlům tvrdého času patřívalo, že komunikace je předávání sdělení za nějakým účelem. Novinka, že komunikace je tady k tomu, aby se děla kvůli svému dění, má příchuť biblické knihy Kazatel, marnost nad marnost, nic než marnost.

Je dobře, že máme Vánoce. Kdy jindy se člověk může pustit do kázání, aniž by se zesměšnil. Rozjímat o Vánocích se sluší. Ještě. Šťastné a veselé.

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami

autor: PV