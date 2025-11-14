Zdeněk Jemelík: Srovnání kauz „Čapí hnízdo“ a „Jesenice“

Dodávám k tomu, že proti úkazu „střet zájmů“ stojí „souběh zájmů“. Podnikatel Andrej Babiš musí mít zájem na prosperitě státu, zachovávání práva a bezkorupčním prostředí, poněvadž to jsou důležité předpoklady pro zdárné podnikání Agrofertu. A Andrej Babiš jako předseda vlády musí mít zájem na prosperitě Agrofertu jako významném plátci daní a zaměstnavateli tisíců občanů. Pro zajímavost: když se Andrej Babiš stal ministrem financí, španělský oligarcha mě poučil, že španělská politická kultura by mu zabránila jít do politiky a naší politické kultuře se podivoval.
Stojí za zmínku, že klišé „střet zájmů“ vytlačilo do pozadí zájem o kauzu „Čapí hnízdo“, o které se ještě před pár dny mluvilo jako o jedné z překážek pro dostupnost úřadu předsedy vlády pro Andreje Babiše. Pouze Eric Best považoval za vhodné ji zmínit na dnešním Final Word a dokonce soudí, že by se politik mohl dostat do vězení. Je to pochopitelné: jednání o vydání Andreje Babiše k trestnímu řízení, ani další kolo soudního řízení letos neproběhne, takže v tuto chvíli pro posuzování jeho způsobilosti být předsedou vlády je „Čapák“ nepoužitelný.
I „Čapák“ je vlastně pouhé klišé, protože veřejnost kauzu neprávem vnímá pouze jako trestní stíhání Andreje Babiše, ač ve skutečnosti je v ní vedlejší postavou. A skutkovou podstatu případu zná málokdo. Psal jsem o něm opakovaně a zastávám názor, že odpovědnost za vydání dotace měli nést odborně kvalifikovaní státní úředníci, odpovědní za nakládání se státními prostředky, pokud žadatelka skutečně neměla nárok dotaci získat. Každý může přece žádat o cokoli, ale o vyhovění žádosti sám nerozhoduje. A k podstrčení klamavých informací obž. Janou Nagyovou nedošlo. Poukazuji i na to, že dotace posloužila jako malý příspěvek na miliardové investiční náklady vybudování resortu Čapí hnízdo a nástupnická společnost Imoba ji státu vrátila, takže mu nakonec nevznikla škoda. Mimo to o jejím poskytnutí rozhodli lidé, kteří to „měli v popisu práce“ a měli přiměřené odborné vzdělání. Skutečnost, že policisté a státní zástupci, o jejichž odborné způsobilosti pro posuzování ekonomických záležitostí nic nevím, vidí vydání dotace úplně jinak, stojí za zamyšlení.
Můj názor ovšem nemusí být správný. Doporučuji jeho srovnání s vyjádřením opět prof. Jiřího Chýly na Neviditelném psu ze dne 25. června 2025 v článku „ Čapák jede dál a my s ním“.
Mnohaleté pronásledování Andreje Babiše na takovém chatrném základě považuji za špatné vysvědčení o stavu českého trestního řízení, a to navzdory skutečnosti, že pan obžalovaný se chová jako můj osobní nepřítel. Pokud někdo „požehná“ rozhodnutí dostat někoho do tepláků, je těžké se tomu ubránit. Zažil jsem i jiné takové případy. Je to o to horší, že v jiných případech příslušné orgány brání průchodu spravedlnosti a je obtížné přimět je ke změně chování.
Jako příklad uvádím kauzu „Jesenice“, v které jde o brutální vydírání zlínských podnikatelů bratrů Lebánkových a o počáteční nezpůsobilosti a konečné neochotě příslušných orgánů postavit před soud osm nepotrestaných zločinců. Na základě vlastních poznatků jsem napsal řadu článků, vydaných porůznu, ale soustředěných na mém blogu. Jde o seriál „Škůdci pod záštitou státu 1-6“ a zejména o článek „Státní kruhová obrana zločinců je neprolomitelná“ z 9.10.2025,v němž jsem čerpal ze soudního protokolu o výpovědi zadavatele vydírání. Kolem pachatelů se utvořil obranný kruh s cílem zajistit jim beztrestnost. Některé prvky rozhodování úřadů jsou neuvěřitelné. Tak notář, který ověřil násilím vynucené podpisy poškozených na listinách jim neznámého obsahu, prý neporušil zákon. Ale právě díky jeho jednání se zadavatel vydírání dostal k výnosu 120 mil. Kč, tedy k mnohem větší částce, než je dotace v „Čapáku“. Nepochopitelná je i taktika vyšetřovatele, kterému se podařilo zjistit totožnost policisty „kamaráda Franty“, jenž sestavil komando čtyř zakuklenců, kteří se dopouštěli násilí na poškozených. Od jara r.2021 neprovedl žádný pokus přimět jej, aby udal totožnost zakuklenců. K podání vysvětlení byl předvolán jako poslední až v červnu r.2024. A při výslechu vše statečně zapřel a o následné zpochybnění jeho výpovědi se nikdo nepokusil. Následovalo odložení případu.
Případ byl odložen s tím, že podezřelým nebylo prokázáno trestné jednání. Rozhodnutí policejního orgánu „posvětili“ státní zástupci všech stupňů. Všechny pokusy o prolomení kruhové obrany kolem osmi zločinců byly zatím marné.
Rozdíly mezi kauzou „Čapí hnízdo“ a „Jesenice“ jsou nepřehlédnutelné. Za vlády Petra Fialy nikoho nezaujaly a mám obavy, že výměna vlád v tomto ohledu změnu nepřinese. Nikomu nevadí, že odškodňování obětí justičních přehmatů zatěžuje státní rozpočet desítkami milionů Kč. A původci přehmatů za ně nenesou odpovědnost. Nezávislost je přece právo vyrábět občas beztrestně zmetky.
Prameny:
Jiří Chýla, Babiš: je opravdu ve střetu zájmů?, Neviditelný Pes 13.11.2025
Final Word 13.11.2025
Jiří Chýla, Čapák jede dál a my s ním, Neviditelný pes 25.6.2025
Můj blog www.jemelikzdenek.cz
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV