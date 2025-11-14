Jaroslav Kuba: Prezident nejen že otálí

Prezident ve své obstrukci přitvrdil když nastupující vládě nařizuje zařadit do jejího programu záměry, kvůli nimž mj. voliči odmítnuli Fialovu pětikoalici.
Vzhledem k již nastolené koalici SPD a Motoristů s vítězným hnutím ANO, mající 108 mandátů, a z ní se rekrutujícího předsedy Poslanecké sněmovny, existuje východisko z patové situace, kterou Petr Pavel vytváří.
Sněmovně nic nebrání využít ustanovení čl.39/2 Ústavy, a prostou většinou přijmout usnesení, vyzývající prezidenta dodržet jeho ústavní slib dle čl. 59/2 Ústavy. Jenž ho explicitně zavazuje k zachovávání ústavy. Aby bezodkladně a bezpodmínečně jmenoval premiérem představitele této koalice.
Zároveň připomenout, že za jeho rozhodnutí podle čl.63 Ústavy je podle jeho odst. 4 je odpovědna vláda. A proto jeho počínání, mající za cíl vynucovat si mj.její členy podle svých představ nevylučuje možnost, že tím usiluje dosadit na klíčová místa ve vládě osoby, jež mu budou budou zavázány.
autor: PV