Jaroslav Kuba: Prezident nejen že otálí

14.11.2025 7:30 | Komentář

Přinášíme stanovisko konstitucionalisty JUDr.PhDr.Jaroslava Kuby, CSc. k řešení patové situace, jakou prezident aktuálně vytváří.

Foto: ČT24
Popisek: Petr Pavel

Prezident ve své obstrukci přitvrdil když nastupující vládě nařizuje zařadit do jejího programu záměry, kvůli nimž mj. voliči odmítnuli Fialovu pětikoalici.  

Vzhledem k již nastolené koalici SPD a Motoristů s vítězným hnutím ANO, mající 108 mandátů, a z ní se rekrutujícího předsedy Poslanecké sněmovny, existuje východisko z patové situace, kterou Petr Pavel vytváří.

Sněmovně nic nebrání využít ustanovení čl.39/2 Ústavy, a prostou většinou přijmout usnesení, vyzývající prezidenta dodržet jeho ústavní slib  dle čl. 59/2 Ústavy. Jenž ho explicitně  zavazuje k zachovávání ústavy. Aby bezodkladně a bezpodmínečně jmenoval premiérem představitele této koalice.

Zároveň připomenout, že za jeho rozhodnutí podle čl.63 Ústavy je podle jeho odst. 4 je odpovědna vláda. A proto jeho počínání, mající za cíl vynucovat si mj.její členy podle svých představ nevylučuje možnost, že tím usiluje dosadit na klíčová místa ve vládě osoby, jež mu budou budou zavázány.

 

