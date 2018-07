Petr Dobrý: Úroveň komentářů Jaromíra Bosáka je zoufalá

Vážený pane Ponikelský!

Obracíme se na Vás jako fotbaloví fanoušci a koncesionáři České televize. Dne 14. června byl uveřejněn v časopisu REFLEX, který se nám náhodou dostal do rukou, rozhovor se sportovním komentátorem ČT Jaromírem Bosákem (dále JB). Jeho výroky v tomto rozhovoru jsou mírně řečeno skandální a jako fanoušci kopané a koncesionáři ČT proti nim co nejrozhodněji protestujeme.

JB osočuje Ruskou federaci, jejího prezidenta Putina a FIFA z úplatkářství při přidělovaní pořadatelství MS v kopané, aniž by měl pro toto tvrzení jakékoliv důkazy.

Dále prohlašuje, že by pořadatelství šampionátu Rusku nepřidělil. Naštěstí o tom nerozhoduje on. A k radosti celého sportovního světa! Většina z nás měla možnost sledovat úvodní část turnaje v zahraničních televizích, konkrétně německé, černohorské, chorvatské a srbské včetně maďarského vysílání ve Vojvodině. Názory zde unisono vyslovované ostře kontrastují výroky JB. Ruskem pořádaný šampionát je hodnocen jak po stránce organizační, tak sportovní a péče o fanoušky jako zcela bezprecedentní. Ano je propagandou, ale propagandou hlubokých sportovních a společenských zážitků pro fanoušky z celého světa. Asi jde o nejlépe připravenou soutěž od doby, kdy se začalo hrát s více než 16 mužstvy. Navíc kontrast s minulým mistrovstvím v Brazílii je více než patrný (a to jsme vášnivými fanoušky brazilského fotbalu). Ale co je zvlášť charakteristické pro tento šampionát, je okolnost, že jím žije celé Rusko (na rozdíl třeba od ZOH v Soči, které byly pojaty víceméně jako exkluzivní sportovní podnik). A to se naposledy stalo při OH v Helsinkách v roce 1952.

Dále se JB věnuje otázce Krymu. Předně toto mu vůbec nepřísluší, ale hlavně této problematice vůbec nerozumí. Jen malý exkurs. Ano, Ruská federace anektovala Krym, ale zcela v souladu s mezinárodním právem. Přitom Krym byl připojen k Ukrajině v rozporu s právními předpisy tehdejšího SSSR z iniciativy N.S.Chruščeva, asi jako úlitba ze zločiny, kterých se dopustil v 30. letech na Ukrajině a tragické chyby na počátku 2. světové války tamtéž A nakonec zcela nedávno americký prezident D.Trump naprosto nedvojznačně prohlásil, že Krym je ruský. To snad nepotřebuje dalších komentářů.

A k návštěvě Leninova mauzolea:. Co má Lenin společného se šampionátem. Nás jako sportovní fanoušky tato otázka vůbec nezajímá. To je přece zcela individuální záležitost, kterou nikdo s fotbalem nespojuje, tedy kromě JB.

A je zcela bizarní, že JB klidně jede do Ruska komentovat, když má takové výhrady vůči Rusku a FIFA.. Také nechápeme, proč se JB v rámci komentování fotbalového utkání zápasu zabývá tématikou, která s fotbalem nesouvisí. Křiklavý případ za všechny: Jeden z večerních zápasů (zahájen ve 20:00) dospěl k prodloužení a následnému kopání penalt, kdy JB starostlivě prohlásil: "Doufám, že moskevští pánové prodlouží provozní dobu metra, abychom nemuseli spát v parku..." Můžeme ho i vlastní zkušenosti ubezpečit, že v Moskvě nikdo spát v parku nemusí, taxíky jezdí „kruglosutočno“, nehledě na skutečnost, že metro je v provozu do půlnoci!

Vůbec úroveň komentářů JB je zoufalá a nejsme sami, kdo tvrdí, že při komentování JB vypíná zvuk.V této souvislosti nelze s povzdechem nevzpomenout na skutečné odborníky a skvělé komentátory např. Karla Poláka nebo Štěpána Škorpila, který byl z ČT vyhozen. Oni komentovali, co dělá JB se neodvažujeme charakterizovat.

S parafrází pozdravu vynikajícího komentátora Víta Holubce

„Sportu zdar, fotbalu zvlášť, vážení přátelé světové kopané!“

Mgr. Petr Dobrý, bývalý metodik ASVS Dukla Liberec

Stanislav Kvasnička, bývalý fotbalista Tatranu Chrast

Mgr. Ladislav Přibyl, bývalý juniorský reprezentant ČSSR v kopané

JUDr. Petr Šáda, bývalý fotbalista Jiskry Holice a RH Chrudim

Miroslav Verner, bývalý hráč kopané TJ Kostomlaty

