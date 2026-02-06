Nepříliš atraktivní, ale nezbytné... Scénář pro mír na Ukrajině

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že někteří z propuštěných válečných zajatců byli drženi téměř čtyři roky. Řekl, že další kolo rozhovorů se bude konat brzy, pravděpodobně ve Spojených státech.
Zelenskyj ve svém večerním projevu ke spoluobčanům uvedl, že Ukrajina upřednostňuje jakýkoli diplomatický formát, „který může realisticky přiblížit mír a učinit ho spolehlivým, trvalým a takovým, který zbaví Rusko chuti pokračovat v boji“. To se podle Zelenského podaří jen tehdy, pokud Ukrajina obdrží silné bezpečnostní záruky, především ze strany USA.
Prezident Ukrajiny tento týden uvedl, že zemřelo asi 55 tisíc ukrajinských obránců. Vyhnul se však prozrazení počtu zraněných a nezvěstných vojáků. Centrum pro strategická a mezinárodní studia, washingtonský think-tank, uvedlo, že Rusko v této válce ztratilo 1,2 milionu vojáků. Kreml tuto informaci odmítl.
„Hmatatelné výsledky jsou patrné i od jednotek na frontové linii. Navzdory extrémně nepříznivému počasí, silnému chladu a mnoha dalším výzvám se jim v lednu podařilo udržet úroveň ztrát způsobených okupantům. Prosinec zaznamenal 35 000 mrtvých a těžce zraněných okupantů; leden – 30 000. Držíme ukrajinské pozice. Děkujeme všem, kteří bojují za Ukrajinu, a všem, kteří pracují pro náš stát a náš lid,“ zdůraznil Zelenskyj.
Ministr financí USA Scott Bessent, který se zúčastnil dřívějších rozhovorů s ruskými představiteli a Witkoffem, podle agentury Reuters uvedl, že uvalení dalších sankcí na Rusko bude záviset na tom, jak budou rozhovory pokračovat. Bessent v této souvislosti setrval na svém přesvědčení, že ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022 byla nezákonná, a nadále se domnívá, že ruský prezident Vladimir Putin je válečný zločinec.
Server Kyiv Independent upozornil, že jednání o příměří, případně o uzavření míru, nebrání Rusům v dalších útocích na Kyjev a další ukrajinská města.
Christopher Miller z Financial Times upozornil, že během dalšího kola jednání ve Spojených arabských emirátech zazněla jedna zásadní myšlenka. Na jednáních v Abú Zabí prý jasně zaznělo, že zástupci ruské a ukrajinské armády musejí spolu mluvit. Zdroj obeznámený s průběhem jednání pod podmínkou zachování anonymity listu Financial Times řekl, že „pokud budou politické dohody oznámeny dříve, než budou armády připraveny jednat, mohlo by trvat týdny, než se podaří vyjednat základní otázky, jako je stažení vojsk, monitorovací opatření a praktické zavedení příměří“.
Zdroj vykreslil tuto práci jako „nepříliš atraktivní pro širokou veřejnost“, ale nezbytnou, pokud má budoucí příměří fungovat, protože musí být dohodnut mechanismus, jak bude příměří monitorováno a vynucováno.
Exclusive details from a Ukrainian official involved in the peace talks today who described the progress in Abu Dhabi as significant, arguing that it was important for both Russian and Ukrainian militaries to be able to work together in advance of major political decisions.— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 5, 2026
The…
