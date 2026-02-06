Nepříliš atraktivní, ale nezbytné... Scénář pro mír na Ukrajině

06.02.2026 9:09 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Mezi Ruskem a Ukrajinou pokračují jednání o míru. Obě strany vyjadřují spokojenost. Ale mezitím ruské vraždění dál pokračuje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přiznal, že při obraně vlasti zemřelo 55 tisíc vojáků. Jednu důležitou věc však nezmínil. Christopher Miller z Financial Times upozornil, že během jednání ve Spojených arabských emirátech zazněla jedna zásadní myšlenka.

Nepříliš atraktivní, ale nezbytné... Scénář pro mír na Ukrajině
Foto: Repro Youtube
Popisek: Dům v Kyjevě zasažený při útoku

Ukrajina a Rusko ve čtvrtek uzavřely v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech druhé kolo rozhovorů zprostředkovaných USA, jejichž cílem bylo ukončit největší konflikt v Evropě od druhé světové války. Obě strany provedly velkou výměnu zajatců a dohodly se na brzkém obnovení jednání. Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff uvedl, že delegace USA, Ukrajiny a Ruska se ve čtvrtek dohodly na výměně 314 válečných zajatců.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že někteří z propuštěných válečných zajatců byli drženi téměř čtyři roky. Řekl, že další kolo rozhovorů se bude konat brzy, pravděpodobně ve Spojených státech.

Zelenskyj ve svém večerním projevu ke spoluobčanům uvedl, že Ukrajina upřednostňuje jakýkoli diplomatický formát, „který může realisticky přiblížit mír a učinit ho spolehlivým, trvalým a takovým, který zbaví Rusko chuti pokračovat v boji“. To se podle Zelenského podaří jen tehdy, pokud Ukrajina obdrží silné bezpečnostní záruky, především ze strany USA.

Prezident Ukrajiny tento týden uvedl, že zemřelo asi 55 tisíc ukrajinských obránců. Vyhnul se však prozrazení počtu zraněných a nezvěstných vojáků. Centrum pro strategická a mezinárodní studia, washingtonský think-tank, uvedlo, že Rusko v této válce ztratilo 1,2 milionu vojáků. Kreml tuto informaci odmítl.

„Hmatatelné výsledky jsou patrné i od jednotek na frontové linii. Navzdory extrémně nepříznivému počasí, silnému chladu a mnoha dalším výzvám se jim v lednu podařilo udržet úroveň ztrát způsobených okupantům. Prosinec zaznamenal 35 000 mrtvých a těžce zraněných okupantů; leden – 30 000. Držíme ukrajinské pozice. Děkujeme všem, kteří bojují za Ukrajinu, a všem, kteří pracují pro náš stát a náš lid,“ zdůraznil Zelenskyj.

Rusko okupuje přibližně 20 % území Ukrajiny, včetně Krymu a částí východního Donbasu, které byly obsazeny před invazí v roce 2022. Analytici tvrdí, že Rusko od začátku roku 2024 získalo přibližně 1,5 % ukrajinského území.

Ministr financí USA Scott Bessent, který se zúčastnil dřívějších rozhovorů s ruskými představiteli a Witkoffem, podle agentury Reuters uvedl, že uvalení dalších sankcí na Rusko bude záviset na tom, jak budou rozhovory pokračovat. Bessent v této souvislosti setrval na svém přesvědčení, že ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022 byla nezákonná, a nadále se domnívá, že ruský prezident Vladimir Putin je válečný zločinec.

Server Kyiv Independent upozornil, že jednání o příměří, případně o uzavření míru, nebrání Rusům v dalších útocích na Kyjev a další ukrajinská města.

Christopher Miller z Financial Times upozornil, že během dalšího kola jednání ve Spojených arabských emirátech zazněla jedna zásadní myšlenka. Na jednáních v Abú Zabí prý jasně zaznělo, že zástupci ruské a ukrajinské armády musejí spolu mluvit. Zdroj obeznámený s průběhem jednání pod podmínkou zachování anonymity listu Financial Times řekl, že „pokud budou politické dohody oznámeny dříve, než budou armády připraveny jednat, mohlo by trvat týdny, než se podaří vyjednat základní otázky, jako je stažení vojsk, monitorovací opatření a praktické zavedení příměří“.

Zdroj vykreslil tuto práci jako „nepříliš atraktivní pro širokou veřejnost“, ale nezbytnou, pokud má budoucí příměří fungovat, protože musí být dohodnut mechanismus, jak bude příměří monitorováno a vynucováno.

 

 

Psali jsme:

Finsko zklamalo Ukrajinu: Ne, tohle nemůžeme
Mysleli si, že Rusové budou zatlačeni. Teď další Ukrajinci prchají
Trump odbyl Zelenského, NATO ho chlácholí
Aféra v Maďarsku: Na Ukrajině padl násilím odvedený Maďar

 

Zdroje:

https://kyivindependent.com/ukraine-us-russia-begin-2nd-day-of-peace-talks-in-abu-dhabi/

https://twitter.com/ChristopherJM/status/2019505752398794795?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.ft.com/content/295f90cd-8fcf-4440-8645-a9d04b4eb65d

https://www.reuters.com/world/ukraine-russia-start-second-day-peace-talks-abu-dhabi-2026-02-05/

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

