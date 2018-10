Petr Dufek: Další zvýšení sazeb ČNB na obzoru

Centrální bankéři budou mít v rukou novou – letos už čtvrtou – prognózu, a proto se už asi nemá smysl vymezovat vůči té současné, která je už ze srpna. A nový výhled bude vedle pravděpodobného dalšího zvýšení úrokových sazeb tím nejzajímavějším výstupem listopadového jednání rady. Ukáže se totiž, zda ČNB zůstává i nadále optimistická ohledně dalšího zrychlování růstu české ekonomiky jako doposud, stejně jako přesvědčená o rychlém posilování koruny. Přeloženo do čísel, zda po krátkodobém útlumu se růst ekonomiky rychle vrátí nad trojku a koruna při tom prolomí už na začátku příštího roku hranici 25 EUR/CZK. Na novou prognózu si ovšem stejně jako na rozhodnutí o sazbách budeme muset počkat až do čtvrtečního odpoledne.

Zatímco prognóza zůstává do poslední chvíle zahalena tajemstvím, svůj názor na sazby už část bankovní rady předem naznačila. Z útržkovitých komentářů i poskytnutých rozhovorů jakoby vyznívalo více či méně opatrné „ano“ pro další zvýšení repo-sazby ať už zdůvodněné výbornou kondicí ekonomiky nebo slabou korunou. Šlo by letos už o čtvrté zvýšení sazeb za sebou, od začátku roku celkově páté, respektive o sedmé od konce kurzového režimu. Zřejmě tak zvítězí přístup „když můžeme, tak to uděláme“ nad opatrnějším postupem, který by třeba chtěl vyčkat na výsledky a důsledky dosavadního zpřísňování měnové politiky, které od podzimu doprovodilo i zpřísnění poskytování úvěrů domácnostem.

Ale vše se samozřejmě nebude tento týden točit jen kolem českých sazeb. Už zítra přijde na řadu předběžný odhad ekonomického růstu eurozóny, který naznačí mírné zpomalení pod hranici dvou procent. Ve středu se pak trhy dozví, jak asi dopadla v eurozóně inflace, která se oproti HDP nad dvojkou zřejmě udržet dokázala. Nic to ovšem samozřejmě nezmění na plánu ECB, která počítá jen s ukončením QE do konce roku. Ve čtvrtek, respektive v pátek, trhy ještě čeká nadílka indexů nákupních manažerů z ČR a zemí eurozóny. Zvlášť český výsledek může být vzhledem k dominantní pozici průmyslu velmi zajímavým. Už třeba s ohledem na potenciální možnosti dalšího zrychlování české ekonomiky.

autor: PV