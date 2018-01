Petr Dufek: Důvěra spotřebitelů je na maximech

Firmy v průmyslu stále trápí nedostatek zaměstnanců a podle statistického úřadu je dokonce překážkou pro další růst výroby v třetině firem. Dokonce je větší bariérou než nedostatek zakázek. Firmy dokonce hlásí, že mají zakázky zajištěné na více než osm měsíců dopředu.

Ještě zajímavější jsou však výsledky nálad ve stavebnictví. Ačkoliv je toto odvětví po letech z toho nejhoršího venku, stále jej trápí nedostatek zakázek. V první řadě lze usuzovat, že jde o zakázky veřejné, na které sice peníze jsou, ale není je kam investovat. Nedostatek objednávek tak trápí 41 % firem. Naproti tomu obchodníci zažívající rekordní tržby jsou naladěni pozitivně a výborná čísla očekávají i pro příští měsíce. Nakonec proč ne. Spotřebitelská poptávka je na maximech a jak je vidět na vysoké důvěře spotřebitelů, hned tak se nezmění.

První měkké ukazatele z ČR jasně ukazují, že česká ekonomika do nového roku vstoupila ve výborné kondici. Přesto by nemělo časem překvapit, že by se důvěra zejména v průmyslu mohla časem znovu mírně snižovat. Přece jen se zdá, že poptávka po nových autech v Evropě je stále více nasycená a prostor pro další růst produkce omezený. A je to mimochodem právě automobilový průmysl, který generuje zhruba 9 % českého HDP. Nová data tak mohou včas naznačit mírné zpomalení růstu českého hospodářství. Předpokládáme proto, že z loňských 4,4 % se růst HDP v letošním roce sníží na zhruba 3 %.

Petr Dufek

finanční analytik

