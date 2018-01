Petr Dufek: Úspěšný start české ekonomiky v novém roce

Ekonomika v závěru roku nejspíše rostla o přibližně pět procent, což v konečném součtu znamená za celý rok nárůst HDP o 4,4 %. Že byly poslední měsíce úspěšné, napovídala už říjnová a listopadová data z průmyslu, zahraničního obchodu a především pak ta prosincová z trhu práce, kde navzdory sezónnímu nárůstu nezaměstnanosti dál pokračoval trend zvyšování počtu volných pracovních míst. S tím, jak firmám chybí stále více zaměstnanců, jsme se dostali na další nový historický rekord. Vzhledem k tomu, že statistiky volných míst jsou vedle různých měkkých indikátorů docela dobrým a docela rychle dostupným ukazatelem indikujícím změny trendu ekonomiky, můžeme považovat i start nového roku pro české hospodářství za velmi příznivý. U většiny z desítky nejžádanějších pozic se počty hledaných zaměstnanců oproti situaci před měsícem dále zvýšily a mírně se vylepšila i nabídka mezd.

Když vezmeme v úvahu odhady růstu ekonomiky pro letošní rok, pohybující se od tří procent výše, je pravděpodobné, že firmy zůstanou pod tlakem nedostatku zaměstnanců i nadále. Na druhou stranu je však tento tlak může přimět k větším (a žádoucím) investicím do nových technologií, vyžadující nižší podíl práce, a tedy posunout celou ekonomiku postupně i k tvorbě vyšší přidané hodnoty. Z podrobných údajů za nefinanční podniky je přitom vidět, že jejich ochota investovat se v průběhu roku 2017 skutečně začala zvyšovat. Z počátečního tříprocentního nárůstu se investice v běžných cenách ve třetím čtvrtletí zvýšily dokonce o více než devět procent a s velkou pravděpodobností jejich tempo za celý rok překoná výsledky roku 2016. Tuzemské podniky si tak v uplynulém roce udržely nejenom vysokou ziskovost, ale dokázaly přitom myslet i na budoucnost a významnou část svého zisku opět reinvestovaly. Ve srovnání s podniky v eurozóně je míra jejich ziskovosti viditelně vyšší (49,3 % vs. 41,5 % za první tři kvartály 2017) při zachování znatelně větší míry investic (29,2 % vs. necelých 23 %).

Nakonec reinvestovaly i podniky pod zahraniční kontrolou, jak je vidět ze včera zveřejněných výsledků listopadové platební bilance. Reinvestice zisků jsou vlastně v posledních letech tím největším zdrojem zvyšujících se přímých zahraničních investic v české ekonomice. Pro úplně nové investory toho zřejmě nemá česká ekonomika, i s ohledem na nedostatek lidí, až tolik co nabídnout.

Petr Dufek

finanční analytik

