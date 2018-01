Petr Hampl: Co ukazuje prezidenská volba o charakterech

Vidíme tedy, že za Zemanem se na poslední chvíli šikují i ti, kdo ho fakt ani trochu nemusí. Včera mu vyjádřili podporu hrdinové z bitvy o Británii či jeho protikandidát Jiří Hynek. Ani rabínu Bohbotovi nepřinese Zemanova podpora zrovna nárůst popularity. Václav Klaus starší dokonce vedl malou kampaň - sérii rozhovorů a článků. Jeho syn si zničil poslední zbytek šance udělat kariéru v ODS.

V porovnání s těmito osobnostmi je zajímavá reakce některých mých přátel, co se mnou sdílejí základní civilizační a politická stanoviska, ale volbou Zemana by se "umazali" s nižšími sociálními vrstvami. Takže raději zůstanou sedět doma. Pocit nadřazenosti je pro ně kupodivu důležitější, než jak to dopadne s jejich zemí.

Myslím, že to ukazuje na klíčový osobnostní rys. Odvozuji svoji identitu a svoje sebevědomí od toho, co jsem, co umím a co je za mnou? Nebo ho odvozuji od toho, k jaké sociální vrstvě patřím?