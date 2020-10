Petr Hampl: Co ukradli staří mladým

reklama

Většina žen má pocit, že by se k nim jejich manželé měli chovat mnohem lépe. Většina mužů má pocit, že je jejich manželky příliš omezují. Většina zaměstnavatelů má pocit, že jejich zaměstnanci požadují příliš mnoho peněz, vezme-li se v úvahu, jak jsou líní a neschopní. Většina zaměstnanců má pocit, že zaměstnavatelé toho po nich chtějí příliš mnoho a že jim platí příliš málo. Stejně je tomu mezi učiteli a žáky. Nebo mezi řidiči a dopravními policisty. Nebo mezi mladými a starými. Odjakživa tomu bylo tak, že starší lidé měli pocit, že jim ti mladí neposkytují dost úcty a nenaslouchají dostatečně jejich radám. A většina mladých má zase pocit, že je ti starší nedokážou pochopit a nepřiměřeně se jim pletou do života.

Současná situace ale obsahuje něco, co západní společnost ještě nezažila. Oficiální představitelé mladé generace nepožadují možnost žít po svém, nýbrž likvidaci těch starších. Nebo aspoň jejich přísné potrestání. Nejde jen o výkřiky zfanatizovaných puberťáků, ale i o knihy celkem významných ekonomů. Stačí připomenout pár názvů: Jak Baby-boomers ukradli ekonomickou budoucnost (The Theft of a Decade: How the Baby Boomers Stole the Millennials' Economic Future). Nebo Zlodějna: Jak baby-boomers ukradli budoucnost svých dětí a jak by ji měli vrátit (The Pinch: How the Baby Boomers Took Their Children's Future - And Why They Should Give it Back). Nebo Generace sociopatů: Jak baby-boomers zradili Ameriku (Bruce Cannon: A Generation of Sociopaths: How the Baby Boomers Betrayed America). A není to americká záležitost. Nadávky na starší lidi údajně formované marxismem patří k povinné výbavě současného kosmopolitního intelektuála žijícího v českých zemích.

No tak fajn. Ti starší něco ukradli a měli by to vrátit. Buran si ale neodpustí drzou otázku. Co konkrétního ukradli? Vyčerpali zásoby lithia a utratili utržené peníze za děvky a alkohol? Nebo snad tlačili na omezení výuky matematiky, takže znehodnotili schopnosti místních lidí?

Oficiální verze říká, že vina starších spočívá v tom, že nepřešli na elektromobily a zároveň nezrušili elektrárny, a také, že nebylo zavedeno povinné vegetariánství. Ale buran má pořád pochybnosti: Kolik nových bytů by vzniklo zrušením elektráren? Jaké hodnoty by byly vytvořeny tím, že by byla bývala vybita stáda dobytka a krajiny bez masy velkých býložravců by ztratila schopnost udržet vodu?

Nicméně skutečností zůstává, že životní šance dnešních mladých jsou opravdu podstatně nižší než jejich rodičů. Ale k odpovědi stačí obyčejná kalkulačka. Jestliže bohatství horního jednoho procenta roste šestkrát rychleji než světové hospodářství, je logické, že na ty dole zbývá méně. A neskládá se to nejbohatší procento ze starých lidí? Kdepak, podle Amerického statistického úřadu je relativně nejvíc miliardářů v kategorii do 35 let.

(Vyšlo v zářijovém čísle měsíčníku My; zdroj: petrhampl.com)

