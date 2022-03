Petr Hampl: Další milník ve vývoji maskulinity?

reklama

Další vědecký průlom s potenciálem změnit společnost. Tentokrát možná k dobrému. Mužská antikoncepční pilulka.

Čím je to tak převratné? Po tisíce a tisíce let se mužskost a ženskost formovala na základě biologického faktu, že pro muž je předání genů další generaci otázkou pár minut, zatímco pro ženu je otázka těhotenství a několikaletého období péče o dítě. Jakkoliv se společenské zvyklosti snažily vykompenzovat tím, že muže nutily převzít svůj díl odpovědnosti, základní nastavení takové je. Z toho vychází evoluční tlak, aby si muži příliš nevybírali a aby si naopak ženy vybíraly velmi pečlivě. Proto je sex označován za ženský zdroj.

Převrat nepřinesla ani tak antikoncepce, ale genetické testy otcovství. Najednou je muž ve stejně zranitelné pozici jako žena. Pokud zplodí dítě, může být přinucen podílet se desítky let na péči o něj. Dokonce naopak –žena může muže přelstít tím, že mu lže o tom, že bere antikoncepci. Muž podobnou možnost nemá. V takovém prostředí by bylo logické, že by sex měl být spíše mužským zdrojem. Aspoň to píšou někteří antropologové a dává to smysl.

S pánskou antikoncepční pilulkou by se to nevrátilo nazpět, ale trochu by se to původnímu stavu přiblížilo. Muž se opět může chovat zcela bezstarostně, a brání mu v tom jen kulturní vzorce, morálka, zvyklosti apod. To je mnohem blíže tisícileté koncepci maskulinity.

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme: Petr Hampl: Muslimkou kvůli sňatku? Večírek skončil. Život bude jiný, varuje ekonom. Rusko, covid, temné důsledky Petr Hampl: Jak výkonná je ta věc v hlavě? Petr Hampl: Útlak na Floridě

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.