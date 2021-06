Petr Hampl: Důchodové spoření do fondů? Smečka manažerů zbohatne na poplatcích za správu

reklama

Těch důvodů je celá řada, vypíchnu z nich jeden. A to je přirovnávání státu k domácnosti. Když je něco příliš složité a nerozumíme tomu, tak to přirovnáme k něčemu, co známe. My sami se pak cítíme dobře, protože máme pocit, že tomu rozumíme. Můžeme se o to epesně pohádat a cítit se nadřazeně. Jenže jsme mimo.

To, že stát a domácnost mají některé společné vlastnosti, to zdaleka neznamená, že mají stejné vlastnosti ve všech oblastech. A už vůbec to neznamená, že bychom pravidla platná pro domácnost mohli aplikovat na stát a naopak.

Kdybychom zahodili to přirovnání a podívali se obyčejným zdravým rozumem, bylo by jasné, že převodem peněz ze státního fondu do soukromého fondu nevzniká žádná hodnota (stejně jako by nevznikla žádná hodnota převodem opačným směrem). Změní se jen to, že smečka manažerů zbohatne na poplatcích za správu (v nejlepším případě, když to nerozkradou).

