Petr Hampl: Jako v Americe

Před pár dny jsem tu napsal, že rozhodování soudů v záležitostech voleb či politických záležitostí obecně obráží momentální rozložení moci ve společnosti. Soudci dají za pravdu tomu, kdo je silnější. Kdyby dali za pravdu tomu, kdo je slabší, tak by ten silnější jednoduše neakceptoval, soudní rozsudky by nebyly vykonány a soud by znemožnil sám sebe.
A hle, na Novinkách vyšel článek z opačné strany politického spektra, který konstatuje přesně totéž. Jeho autorem je vrchní komentátor Jindřich Šídlo. Aby nedošlo k mýlce, v liberálním prostředí není komentátor ten, kdo nějak popisuje svět. Komentátor velkého média formuluje, jaká je oficiální pravda a čemu mají všichni věřit. V rámci liberální oligarchie je tedy důležitější postavou než třeba ministr.
Takže co Jindřich Šídlo píše: všichni víme, že kandidátky SPD a Stačilo jsou koalice, nicméně kdyby je soud za koalice prohlásil, setkalo by se to s takovým odporem, že by to liberální strana nemusel zvládnout. To není otázka demonstrací. Demonstrace se za pár dnů přeženou. To je otázka nálady uvnitř byrokratických aparátů. To je otázka toho, co chtějí mocní lidé. Toho, co by to udělalo s finančními toky. A samozřejmě také toho, co by to udělalo s ochotou šéfů represivních aparátů dál podporovat současnou elitu.
Prostě toho už nejsou schopni. Takhle vypadá skutečná mocenská změna. Volby ji jenom potvrdí.
Ale abych nebyl přehnaně optimistický. Pořád je možné, že Andrej Babiš té příležitosti nevyužije, nepodnikne po volbách potřebné kroky a stávající (bývalá?) oligarchická struktura se vzpamatuje.
Navíc od některých soudců zaznívá naznačování, že pokud by se podobné spory dostaly k nim, jsou připraveni volby zrušit jako v Rumunsku. Znamená to, že tihle vidí mocenskou situaci jinak? Ano, znamená.
To je vlastně nejčastější příčinou společenských konfliktů i válek. Každá strana hodnotí poměr sil jinak, takže nezbývá, než to vyzkoušet. Kdyby bylo předem jasné, kdo má navrch, slabší strana by prostě jen přijala podmínky toho silnějšího.
Předplacením Plné verze Hamplova druhého pohledu získáte přístup k dalším textům, poznámky do vašeho e-mailu a především vědomí, že už nejste černí pasažéři. Že se podílíte spravedlivým dílem. Plnou verzi si můžete obstarat zde.
(zdroj: petrhampl.com)
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV