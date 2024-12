Petr Hampl: O skutečných zákonech

K čemu jsou ústavní soudy? No přece k tomu, aby nám řekly, jaké platí zákony. Naivní lidé si totiž myslí, že si to mohou přečíst v ústavách a zákonících. Ale to jsou na omylu. Skutečný zákon není ten, který je zapsán v nějaké listině. Skutečný zákon je ten, podle kterého postupují soudci a policisté, ze kterého vychází státní správa, se kterým počítá široká veřejnost a podle kterého se lidé řídí.

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 19639 lidí

V Rumunsku kupříkladu mají zákon, který říká, že pokud je nejvlivnější jedno procento lidí nespokojeno s výsledkem voleb, budou takové volby zrušeny.

V České republice zase máme zákon, že vláda má právo zavírat opoziční webové stránky podle libosti. Jiný zákon říká, že občané mohou být potrestáni za jakýkoliv výrok (i ten nejnevinnější), pokud vláda po letech zpětně usoudí, že ten výrok byl nepřijatelný.

Ve většině západní Evropy zákony říkají, že nadávání muslimům je těžším zločinem než brutální znásilnění nezletilé dívky.

Skutečné zákony se pochopitelně občas mění. Třeba v Americe roku 2020 byly volební komise povinny započítat i ty korespondenční hlasy, které nesplňovaly formální podmínky (jako správné datum odeslání). V roce 2024 mají komise zákaz tyto hlasy započítat.

To není ironický post. Tak to opravdu funguje. Je na občanech, aby se naučili odhadovat, jaké skutečné zákony platí. A drtivá většina to zvládá bez problémů.

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme: Petr Hampl: Jasno ohledně České televize Petr Hampl: O Tomáši Březinovi Petr Hampl: Pláč nad Sýrií Petr Hampl: K čemu jsou na světě boháči