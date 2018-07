Petr Hampl: Prolhaný šmejd Člověk v tísni

Napsal mi před časem pan Urban (snad ho to jednoznačně určující pohlavní určení neurazí) z Člověka v tísni takovouto poznámku na můj facebookový profil:

Takže já jsem údajně lhář, protože:

Pan Urban není zaměstnanec Lidovek (v předchozím textu jsem psal, že je novinář Lidovek, ale to je technický detail). Pan Urban není mluvčí Člověka v tísni. Pana Urbana by nikdy nenapadlo psát něco džihádistického a antisemitského.

Takže se na to podívejme pořádně.

Jak to má pan Urban s Lidovými novinami? To ukazuje e-mail, který jsem od něj dostal.

Takže pan Urban ve skutečnosti píše články do Lidových novin a vystupuje jménem Lidových novin. Kdo, že je tady lhář?

Jak to má pan Urban s Člověkem v tísni? To ukazuje webová stránka organizace. Najdete na ní toto:

Takže kdo je tady lhář?

A k třetímu bodu. Dne 14. srpna 2017 vyšel v Lidových novinách článek Přetřesení světa, jehož autor (zmíněný Tomáš Urban) hájí islamizaci Evropy a opakuje omšelý hnus o tom, že Źidé v koncentračních táborech byli vlastně ve stejném postavení jako dnešní islamistické davy dobývající a drancující evropská města. Text je k přečtení tady.

Tolik lží v jediné větě. Kde najdete podobného nestydatého lháře?

Všechno by to vlastně bylo jen legrační. Jenže Člověk v tísni požaduje trestní stíhání lidí, kteří jejich lži uvádí na pravou míru (více zde) a podle všeho i získá status inkvizičního posuzovatele pravdy s právem cenzurovat.

A to už vůbec legrace není. Nejnestydatější lhář určuje, co je jediná správná pravda. I když ono se vlastně není čemu se divit. Pokaždé, když nějakého diktátora napadne určit jednu oficiální pravdu a všechno ostatní zakázat, pokaždé to dopadne takhle. Vždy se vynoří nějaký prolhaný šmejd.

