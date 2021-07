Petr Hampl: Propaganda snů a sny propagandistů

reklama

Zaplatí si jednou Coca-Cola, aby se vám zdálo, že ji pijete? Není to tak absurdní, jak by se mohlo zdát na první pohled. Příslušné pokusy dosáhnout něčeho takového už probíhají. První výsledky jsou nevýrazné, nicméně nejsou úplně nulové. A když uvážíme, jak rychle se experimentální psychologie vyvíjí, může z toho být realita dříve, než si myslíme. Momentálně existuje tlak na zastavení takových pokusů. A možná opravdu bude prosazena nějaká regulace reklamy ve snech. To možná bude prohlášeno za neetické. Ale promítat do snů informace o těžkém postavení sexuálních menšin? Nebo o tom, jak je úžasný zelený nový úděl? Nebo pocit viny za bílou kůži? To se přece neodváží omezit nikdo.

Základ té technologie spočívá v tom, že je člověk před spaním vystaven potřebným podnětům. Zatím to od něj vyžaduje vědomou spolupráci, ale to se dá vyřešit – co třeba v rámci nějaké soutěže nebo nějaké hry?

Je to hrůzné, a zároveň to ukazuje, jak jsou zastaralé konspirační historky. Myslím technologicky zastaralé. Představa čipu umístěného do mozku oběti patří někam do 80. let. Od té doby věda pokročila a je toho známo mnohem víc o fungování lidského mozku. A tudíž také o tom, jak lidskou psychikou manipulovat tím, že je člověk vystaven správné kombinaci a pořadí podnětů.

Existuje proti tomu jediná obrana (byť nedokonalá). Číst a studovat. Naučit se chápat, jak funguje vlastní mozek. Kdy je nejvíce náchylný k manipulaci. A dávat si na to pozor.

(zdroj: petrhampl.com)

