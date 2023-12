Petr Hampl: Skončí příští rok válka?

reklama

Jsou Vánoce, což je přesně ta doba, kdy si připomínáme, že by neměly být války. Víc než jindy během roku. Což je tentokrát o to naléhavější, že se bojují dvě války, které se nás dotýkají mnohem citlivěji než třeba konflikty někde v Africe. Je šance, že příští rok skončí?

Nechci se teď zaplétat do toho, kdo má jakou míru viny za rozpoutání války na Ukrajině, ale pokračování té války má příčinu jedinou. Volodymyra Zelenského a jeho blízké spolupracovníky. Ukrajinci nechtějí válčit, Rusové nechtějí válčit, dokonce i západní elity už ztratily zájem na pokračování. Takže snad šance na mír.

Na Blízkém východě je to daleko horší. Světové společenství se pomalu začíná sjednocovat v tom, že smrt dalších šesti milionů Židů by byla přijatelnou cenou za tamní mír. Když se volá po příměří, myslí se právě tohle. Všimněte si, nikdo nevolá po takovém příměří, které by znamenalo zastavení válečných akcí Izraele, konec válečných akcí Hamásu a propuštění rukojmích. Ani po takovém, kdy začne jednání, které by k tomu mohlo směřovat. Volá se po takovém příměří, kdy Izrael zastaví válečné akce a Hamás a Hizbaláh budou pokračovat v zabíjení. Jen k tomu dostanou nové dodávky zbraní a lepší podmínky.

Jenže těch šest milionů Židů se podle všeho nechystá nastoupit do dalších transportů. Jsou odhodlaní, mají bojeschopnou armádu a jaderné rakety. To na mír nevypadá.

(zdroj: petrhampl.cz)

Psali jsme: Petr Hampl: O sexu a stabilitě vztahů Bekův Kartous děkuje Milionu chvilek. Boj proti dezinformacím do škol přijde, koalice to prý slíbila Petr Hampl: O tom, jak pečlivě nás stát chrání Petr Hampl: O rakovině džihádistické propagandy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama