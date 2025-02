Petr Hampl: Znamení změny

Schyluje se ke změně politických poměrů v českých zemích? Jestli chceme vidět příznaky, že se něco takového blíží, je důležité vědět, kam se dívat. Podstatná nejsou prohlášení politiků ani zakládání dalších a dalších politických stran. Podstatné je třeba to, že čeští průmysloví magnáti veřejně mluví o založení velké ryze české banky.

Anketa Mohou Němci přestat cítit vinu za své rodiče, prarodiče a praprarodiče, jak jim radí Elon Musk? Mohou přestat cítit vinu 16% Nesmí přestat cítit vinu 80% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7048 lidí

Pokud by k tomu došlo, znamenalo by to zásadní změnu poměrů v zemi. Česká banka by nemusela po svých podnikových klientech požadovat „společenskou odpovědnost“, nemusela by inzertně bojkotovat opoziční média, mohla by financovat i projekty, které se nelíbí klimatickým aktivistům… a především by mohla pomoci v mnoha situacích, kdy majitelé firem dnes nemají jinou možnost, než prodej zahraničnímu kapitálu.

Před pár lety by bylo nemyslitelné o něčem takovém veřejně mluvit, protože by zúčastněným hrozilo, že budou sami odříznuti od financování a nová banka nebude schopna to plně nahradit. Ale časy se mění.

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme: Petr Hampl: Návrat továrníků Petr Hampl: Konec Reaganových dětí Petr Hampl: Válka a národní zájem Petr Hampl: Strach mocných