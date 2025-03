Petr Jahn: Důtka pro generálního ředitele Součka - Rada ČT kritizuje rušení zpravodajských pořadů, o předraženém sportu se raději taktně mlčí

Diváci a plátci navýšených televizních poplatků si zaslouží vedení, které bude komunikovat jasně, transparentně a s respektem k veřejnosti. Souček se obklopil poradci, jejichž názory a postoje vzbuzují otázky o směru, kterým ČT pod jeho vedením míří. Například mediální teoretik Jan Jirák, který označil populární pořad StarDance za „jalovou měšťanskou show“, je jedním z klíčových Součkových poradců. Také vám to připadá nekoncepční?

Důtka od Rady ČT: Nestandardní praktiky a poškozování dobrého jména

Rada České televize udělila generálnímu řediteli Janu Součkovi výtku za několik prohřešků. Mezi nimi vyniká přiznávání nestandardního odstupného, nadměrné začerňování smluv a komunikace s veřejností, která poškozuje dobré jméno ČT. Je fascinující, jak sveřepě vedení veřejnoprávní instituce, financované z veřejných peněz, znepřístupňuje informace, které by měly být transparentní.

Česká televize a Český rozhlas mají podle zákona zajišťovat objektivní, vyvážené a nezávislé zpravodajství, kulturní pořady, vzdělávací obsah a zábavu. To všechno bez reklamních bloků, politických tlaků a komerčních vlivů. Teoreticky to zní skvěle. Jenže následné kroky ČT opět vzbuzují emoce.

Rušení zpravodajských pořadů: Těžký nonsens

V rámci úsporných opatření se ČT rozhodla pozastavit výrobu několika zpravodajských pořadů na programu ČT24. Opět trapný pokus o vydírání platící veřejnosti generálním ředitelem Součkem stylem „koukejte, co se stane, když mi nedáte, co chci“. Ale koho tím pan generální vlastně vydírá? Ty spřátelené vládní politiky, kteří mu přiklepli bianco šek na televizní poplatky? Senátory, kde bude výsledek podobný? Nebo prezidenta?

Bububu, příště už do televize nepozvu obchodníka s kariérami Koláře seniora! Těžko říct… Mezi „rušenými“ pořady je totiž i progresivistickou částí obyvatelstva oblíbený Fokus Václava Moravce. Pro člověka s konzervativními názory naprosto nesledovatelný odpad, kde rotují jako na orloji desítky grýndýlových milců, současně milovníků zbraní pro Ukrajinu a lidiček se silnými názory na všechno, ovšem s absencí zdravého selského rozumu.

Tak tohle už naštěstí platit nemusíme. A já jen doufám, že to už tak zůstane. Omezení výroby má platit do odvolání a bude revidováno podle čerpání prostředků z výrobního úkolu ČT24 v rozpočtu na rok 2025. Je fascinující, jak se vedení ČT rozhodne šetřit právě na zpravodajských pořadech, které jsou pilířem veřejnoprávního vysílání. Možná se jedná o nový způsob, jak nás udržet v nevědomosti a ušetřit nás přemýšlení. Ušetřilo se „fantastických“ cca 6,5 miliónu!

Sportovní pořady: Ticho po pěšině

Zatímco zpravodajské pořady padají jako mouchy, o drahých sportovních pořadech se mlčí. Je ale zajímavé, že v minulosti to šlo. Konkrétně v roce 2022 ČT prodala část přenosů z mistrovství světa ve fotbale v Kataru a hovořilo se i o omezení hokejových přenosů. Nyní však o omezení sportovních pořadů nepadlo ani slovo!

Možná je to tím, že sport přitahuje větší množství diváků, a tudíž i potenciálních reklamních partnerů. I když ve veřejnoprávním sportu by toto mělo být irelevantní. Možná vedení ČT nechce riskovat hněv sportovních fanoušků a zainteresovaných politiků, kteří by mohli zvednout varovný ukazováček? Připomínám, že na sport jde stále více než 50 procent rozpočtu na výrobu pořadů veřejnoprávní televize, tedy přes miliardu korun ročně! A politiky vzývaná ČT24 má stěží polovinu, nyní, díky Součkově škrtům, mínus 6,5 mega.

Reklama na ČT: Kde je pravda?

Je třeba poznamenat, že reklama není povolena na programech ČT1, ČT24, ČT:D a ČT art, s výjimkou reklamy spojené s kulturní či sportovní událostí, je-li vysílání takové reklamy nezbytnou podmínkou k získání vysílacích práv. Naopak reklama je povolena na programech ČT2 a ČT sport. Tato pravidla naznačují, že sportovní pořady mohou být financovány i z reklamních příjmů, což by mohlo vysvětlovat, proč se úsporná opatření dotkla především zpravodajských pořadů.

Nicméně je otázkou, zda je správné upřednostňovat sport před zpravodajstvím v rámci veřejnoprávního média. Což se právě děje. Navíc ve skvělém článku „ČT vydělávala na nelegální reklamě více než půl miliardy ročně“ Kverulant.org rozkrývá více než deset let nekalých praktik veřejnoprávní televize, ke kterým se politici, a především radní RRTV stavěli, slušně řečeno, problematicky. I zde je jasně čitelné klientelistické pozadí.

Causa „Mekáč v čété“

Dne 18. května 2015 jsem upozornil kolegu Austa z Mediáře na kauzu s meníčkem ve studiu na Letné, v níž hokejový expert Pavel Richter přináší podnos s občerstvením z blízkého McDonald’s, přičemž jeden hranolek nabízí moderátorce. Shrnul jsem tehdy vlastní zkušenosti s dosavadní prezentací „veřejnoprávního“ sportu na ČT (kráceno):

1) Na celém kanálu ČT4 Sport není, nikdy nebylo, a dokud bude v ČT existovat, ani nikdy nebude nic veřejnoprávního.

2) "Oni" se nic neučí, uměli všechny atributy skryté reklamy a propagace, „jánabráchismu“, vratek a malých domů daleko dříve, než si někdo uvědomil, že by se to mělo regulovat zákony a nedej Bože kontrolovat.

3) Při vědomí, kolik prostředků ČT4 nominálně ve skutečných penězích ročně za sponzoring a product placement zinkasuje, zjistíte, že v sedmimiliardovém rozpočtu je to marginálie, která často neodpovídá způsobu a délce prezentace ve vysílání.

4) Sponzoring a reklamu na ČT lze bez problému zrušit a bez výjimek; to, že třeba Magnesii literu sponzoruje Magnesia, asi pochopí i naprostý blb, to samé ty různé Synot ligy apod.

5) A není to jen o sporťácích, ale oni jsou v tomhle daleko nejdál, protože jsou nepostižitelní; kdo by je tak asi potrestal, že? Chlapci "co spolu hrají tenis", by je zle ztrestali.

6) Z podobných „akcí s hranolkama“ má většinou osobní prospěch okruh lidí tak do 50 metrů od akce, ČT a berňák z toho nemá nic.

Vše výše zmíněné klidně podepíši, a to jsem ani nezačal. Jen pro pořádek dodávám, že šéfproducentem Sportu jsem byl ve dvou etapách asi tři roky a byla to nejčernější můra všech můr. Jak píše Kverulant.org, ČT dostala za hranolek pokutu: „…v říjnu 2015 ČT za úspěšné hledání limitů nevkusu pokutu ve výši 350 tisíc korun.“ Asi je zbytečné pátrat po tom, zda vedení České televize po někom konkrétním tuto škodu vymáhalo. Kde že je péče řádného hospodáře?

Co můžeme jako plátci poplatků dělat?

Veřejnoprávní média mají svůj smysl – ale pouze pokud jsou skutečně veřejnoprávní, nezávislá a vyvážená a pokud jsou pod řádnou kontrolou. Kam že se to ztratila diskuse o kontrole veřejnoprávních médií NKÚ? Pokud se z nich stává spíše povinná televize pro všechny, ale jen s jedním úhlem pohledu, pak je na čase se ptát, zda si takový systém opravdu chceme dál platit.

Ať už se na ČT díváte, nebo ne, jedno je jisté. Účet vám přijde tak jako tak. A pokud vedení ČT není schopna plnit své poslání, možná je na čase zvážit změny na nejvyšších postech. Pamatujme, že veřejnoprávní médium „patří nám všem“, a proto máme právo požadovat, aby sloužilo našim zájmům, nikoli zájmům úzké skupiny manažerů, pochybných neziskovek a vládních politiků.