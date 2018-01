Petr Kojzar: Haló noviny neměly redaktora ve volebním štábu prezidenta Zemana

Redakce Haló novin neměla žádného redaktora ve volebním štábu prezidenta republiky Miloše Zemana. Distancujeme se od nepodloženého nařčení České televize, že by jakýkoli náš redaktor byl na akci společensky i jinak indisponován a v důsledku toho došlo k jakémukoli incidentu.

Pan Milan Rokytka nepracuje pro náš deník pět let a od té doby s námi ani nespolupracuje jako externista. Haló noviny nemají s ničím, co by souviselo s daným incidentem, cokoli společného.

Petr Kojzar

šéfredaktor Haló novin a generální ředitel Futura, a. s.

autor: PV