Petr Kolman: Ke komunální politice

Staré komunálně-politické přísloví trefně říká – V komisích a výborech se seje a na radě anebo zastupitelstvu se sklízí… po tomto poetičtějším začátku se vrhneme na řešenou tématiku.

K lepšímu a komplexnějšímu pochopení souvislostí připomeňme, že rada obce/města může (avšak nemusí) podle zákona o obcích zřídit jako své iniciativní a poradní orgány tzv. komise. Svá stanoviska a náměty ze zákona předkládají komise radě obce, nikoliv zastupitelstvu obce či starostovi.

Dodejme, že komise může být i výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti podle § 103 odst. 4 písm. c). zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Rovněž je dobré upozornit, že komise rady , se musí usnášet většinou hlasů všech (!) svých členů. V tom se v minulosti někde i chybovalo, že obce měly nesprávně za to, že stačí většina z přítomných (!) členů komise rady obce. Činnost komisí rady je do značné míry ovlivněna principem transparentnosti, čehož legálním odrazem je fakt, že dle § 16 odst.2 písm. e) zákona o obcích má každý občan obce, který dosáhl věku 18 let zákonné právo nahlížet do usnesení komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy.

Komise mají jistou legální vazbu i na zastupitelstvo obce resp. jeho členy, což je dáno tím, že dle ustanov.§ 82 písm. a) z.č.128/2000 Sb. má každý člen zastupitelstva obce při výkonu své funkce právo všem komisím předkládat návrhy na projednání, pamětníci resp. veteráni české územní samosprávy pamatující si stav před červencem 2002 si možná vzpomenou na předchozímu právnímu stavu (tedy konkrétně do 11.července 2002), kdy člen zastupitelstva mohl předkládat návrhy jen těm orgánům obce jejichž byl členem.

Tedy odpověď na otázku zní, že i zastupitel města Brna může legálně dávat náměty do komise rady města, i když v ní není osobně členem.

JUDr. Petr Kolman

právník, VŠ pedagog a občan Brna

autor: PV