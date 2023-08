Petr Mrázek: Kdo je tady disident?

Kdysi jsem četl zajímavý román Roberta Merleho „Malevil“. Nebudu vám to vyprávět, v podstatě jde o katastrofickou scifi, kdy po výbuchu jaderné bomby nad Paříží přežívá osamocená skupinka lidí. Jednoho večera si začnou předčítat z bible, a když dojde na pasáž o Adamovi, Evě a jejich dětech, pozastaví se jeden z nich nad tím, že mají židovská jména. Po zjištění, že první lidé v bibli byli všichni Židé a že tedy jsme vlastně všichni Židé, se ptá – a proč teda Židé dělají, že jsou víc Židé než my?

Kdysi jsem četl zajímavou esej Václava Havla „Moc bezmocných“, kde píše že „disidentem“ se člověk nestává tak, že se jednoho dne rozhodne pro tuto svéráznou kariéru, ale proto, že vnitřní odpovědnost kombinovaná s celým komplexem vnějších okolností ho prostě do tohoto postavení uvrhne: je vyhozen z existujících struktur a postaven do konfrontace s nimi. Na začátku nebylo nic víc a nic míň než úmysl dělat dobře svou práci - a na konci je cejch nepřítele.

Právě teď si čtu, že z vysoké funkce odchází poslední disident. Nějak jsme si slovo disident vyhradili jen pro úzkou skupinku přátel, kteří odvážně říkali předchozímu režimu asi tolik – určil jsi nějaká pravidla pro všechny, tak se jimi sám musíš řídit. Klobouk dolů, chtělo to odvahu. Ale srovnejte si prosím obsah předchozích odstavců a zjistíte, že nebyli sami. Po celé zemi byly stovky a tisíce stejně odvážných, kteří stáli na svých místech sami a také se nebáli. Nebo i báli a stejně se museli zachovat tak, jak jim velelo vědomí a svědomí. Pamatuji si například na jednu veřejnou stranickou schůzi, pro nepamětníky povinnou akci pro všechny zaměstnance, kde nám soudruh ředitel vysvětloval, že je to naše vůle, aby si Rusové od nás odvezli své rakety. Tehdy můj dobrý kolega Mirek vstal a řekl – neptali jste se mne, když jste sem ty rakety přiváželi, tak se mne neptejte ani teď. A z celé stovky přítomných jsme se hlasování zdrželi dva. Byl to disident? Jistě, ono totiž to slovo disent znamená prostě nesouhlas, přeneseně nesouhlas s oficiálním názorem.

Vzpomínáme teď padesáti pěti let od zahájení vojenské sovětské okupace naší země a nedá mi, abych zde a teď nevzpomenul desetitisíců důstojníků, praporčíků i občanských zaměstnanců, kteří své postoje k této ostudné akci pevně vyjádřili nejen toho 21. srpna 68, ale i o pár let později, v době tvrdé normalizace, při kádrových pohovorech a čistkách. Každý sám, sám za sebe, za svou rodinu. A to v době, kdy velmi dobře věděli, jaký to bude mít dopad na jejich životy. Proto si dovoluji tvrdit, že žádný poslední disident neodchází, proto si dovoluji tvrdit, že i oni byli a jsou tou pravou solí země.

Děkuji vám a především vašim rodinám.

Petr Mrázek

předseda Vojenského spolku rehabilitovaných

