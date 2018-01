Petr Šonka: Praktičtí lékaři vystavují průběžný účet e-receptům

Zdržení až hodinu denně, padání systému, nedoručené přístupové údaje, ... to je první účet, který praktičtí lékaři vystavují e-receptu, a to necelý měsíc od jeho povinného zavedení.

„Díky vstřícnosti nového ministra zdravotnictví a jím avizovanému pardonu těm, kteří nebudou v novém roce schopni e-recept vystavit, nenastala krize. Pacienti se ke svým lékům dostali. Nedostatky systému ale trvají i nadále – odezva z centrálního uložiště není okamžitá a systém občas padá, což prodlužuje dobu ošetření pacienta, lidé si stěžují na problémy při výdejích v lékárnách“ říká předseda Sdružení praktických lékařů (SPL), MUDr. Petr Šonka.

Praktičtí lékaři, kteří kromě své ordinace chodí vypomáhat do nemocnic na pohotovost, zase řeší, jak vystavovat e-recepty tam, případně činnost pro nemocnice raději ukončili. Musí totiž svůj elektronický podpis a certifikát, který jim Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) přidělil, přenášet do cizích počítačů a nemocničních systémů. „Bojí se případného zneužití elektronického podpisu, kterým lze podepsat v podstatě cokoli.“ upozorňuje Šonka.

Problémy s e-recepty řeší například endoskopické centrum v Kolíně. Pacienti, kteří se chystají na zákrok, dříve dostávali od sestry na recepci recept na projímadlo. Od té doby, co je povinný e-recept, musí pacienti do ambulance dvakrát – jednou pro recept a jednou na endoskopii. Ambulance je proto v současnosti přetížená a doba přijetí k zákroku se výrazně prodlužuje. Endoskopické centrum to tedy muselo vyřešit tím, že oslovilo praktické lékaře v kraji, aby pacienta vybavili e-receptem na projímadlo sami.

Podle průzkumu, který SPL provedlo mezi svými členy, více než polovina lékařů zaznamenala při výdeji e-receptu nějaký problém. Z oslovených 500 lékařů prodloužil e-recept ordinační dobu přesně 75 % z nich. Více než 24 % lékařů strávilo s pacientem kvůli jednomu e-receptu až o 3 minuty déle. Více než 50 % pacientů si svým ošetřujícím lékařům stěžovalo na problém při vydávání e-receptu v lékárnách.

Kromě toho tisícům lékařů stále nedorazil certifikát ze SÚKL, i když o něj požádali včas, recepty zatím předepisují jen papírově. Celkem 7 000 lékařů na přidělení certifikátu čeká.

„Pokud projde zákon, který by měl roční období bez sankcí garantovat, je to vstřícný krok. Neřeší ale slabiny systému, mezi které patří zejména uživatelsky nepřátelské prostředí, chybějící lékový záznam, pomalá odezva z centrálního úložiště či nesrozumitelné pokyny přicházející z centrálního úložiště v situaci, kdy se nedaří e-recept vystavit. Zásadní chybou řešení je nutnost používat elektronický podpis, což představuje pro lékaře riziko,“ vysvětluje Šonka a dodává: „Proto trváme na zavedení jednotného certifikátu zdravotnického pracovníka, který by elektronický podpis nahradil. Vzhledem k tomu, že existenci těchto nedostatků odpovědná místa zatím ani nepřipouští a tváří se, že vše běží bez problémů, obávám se, že k jejich odstranění nebude pouhý jeden rok stačit. Pokud stát nechce, aby se problém pouze o rok odložil a jde o to vytvořit skutečně funkční e-recept, je třeba na tom začít co nejdříve pracovat.“

Sdružení praktických lékařů ČR je nezávislou dobrovolnou organizací, sdružující na profesním principu všeobecné praktické lékaře pro dospělé, vykonávající praxi v ČR. Jeho posláním je rozvoj všeobecného praktického lékařství jako oboru a primární péče jako základního článku zdravotního systému, zlepšování podmínek i kvality činnosti praktických lékařů, hájení jejich zájmů, podpora a pomoc při výkonu jejich povolání. V současné době má SPL 4800 členů (přibližně 90 % z celkového počtu praktických lékařů pro dospělé v ČR), což z něj činí vůbec největší dobrovolnou organizaci lékařů v ČR. Více ZDE.

