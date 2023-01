Petr Žantovský: Jak jsem potkal… - 277. díl. Pane prezidente

reklama

Na co se však vesměs zapomínalo, až na výjimky, bylo to, co ten který kandidát dokáže, a nejen ústy, ale i činy, vykonat pro své vlastní občany. Mezi haldou frází o svobodě, liberální demokracii, solidaritě, evropské pospolitosti a jiných prázdných pojmech poněkud zaniklo vesměs to podstatné. Prezident je nejvyšším úředníkem, jehož pracovní náplní je otevírat dveře k lepšímu životu pro občany. A tak jsem pro tento díl cyklu, dnes nikoli knižního, ale písňového, logicky sáhl po dnes už erbovní písni, kterou kdysi Jaromír Nohavica účtoval s falešnou érou Václava Havla. Vyjádřil v tom textu mnoha obyčejnými slovy mnoho neobyčejných přání mnoha obyčejných lidí. Proto je Nohavica tak chápán a oblibován statisíci svých posluchačů, a proto je taky i tato píseň výmluvným kamínkem z mozaiky toho našeho světa. Jarek Nohavica tu leccos říká za nás, kteří bychom to tak dobře nedovedli, ale jsme s ním v tom. Nebo on s námi. Obojí je pravda.

Pane prezidente

Pane prezidente - ústavní činiteli

píšu Vám stížnost že moje děti na mě zapomněly

jde o syna Karla a mladší dceru Evu

rok už nenapsali rok už nepřijeli na návštěvu

Vy to pochopíte

vy totiž všechno víte

vy se poradíte vy to vyřešíte

vy mě zachráníte

pane prezidente

já žádám jen kousek štěstí

pro co jiného jsme přeci zvonili

klíčema na náměstí

Pane prezidente a ještě stěžuju si

že mi podražili pivo jogurty párky i trolejbusy

i poštovní známky i bločky na poznámky

i telecí plecko Řecko i Německo - prostě všecko

Vy to pochopíte

vy totiž všechno víte

vy se poradíte vy to vyřešíte

vy mě zachráníte

pane prezidente

já chci jen kousek štěstí

pro co jiného jsme přeci zvonili

klíčema na náměstí

Pane prezidente České republiky

oni mě propustili na hodinu z mý fabriky

celých třicet roků všecko bylo v cajku

teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondyku

Vy to pochopíte

vy se mnou soucítíte

vy se poradíte vy to vyřešíte

vy mě zachráníte

pane prezidente

já chci jen kousek štěstí

pro co jiného jsme přeci zvonili

klíčema na náměstí

Pane prezidente - moje Anežka kdyby žila

ta by mě za ten dopis co tu teď píšu patrně přizabila

řekla by: Jaromíre chováš se jak malé děcko

víš co on má starostí s celú tu Evropu s vesmírem a vůbec všecko

Ale vy mě pochopíte

vy totiž všechno víte

vy se poradíte vy to vyřešíte

vy mě zachráníte

pane prezidente

já chci jen kousek štěstí

pro co jiného jsme přeci zvonili

klíčema na náměstí

pane prezidente

Píseň lze vyslechnout např. na této adrese ZDE.

Psali jsme: Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – 276. díl. Politická vášnivost Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – 275. díl. Censura a svoboda tisku Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – 274. díl. Ďáblův slovník Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy - 273. díl O vánocích, které nechtěly být

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.