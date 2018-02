Platforma pro sociální bydlení: Partnerství měst pro ukončování bezdomovectví hlásí první výsledky

Partnerství pro ukončování bezdomovectví dnes sestává ze čtyř měst, která aktivně spolupracují s Platformou pro sociální bydlení, R-Mosty a Sociologickým ústavem Akademie věd na řešení bytové nouze: Benešov, Brno, Liberec a Praha 7 a neziskové organizace. V listopadu si každé z měst a organizací stanovilo ambiciózní cíl, který chtějí dosáhnout do jara. Nyní, v polovině sjednaného času, hlásí první výsledky.

„Tzv. Jarní výzva vychází ze zahraniční metody 100denní výzvy, kdy si města stanoví velmi ambiciózní ale proveditelný cíl, na jehož dosažení pracují 100 dní. Naše výzvy vždy obsahují i systémový prvek. Čtyři města se navzájem v tomto úsilí podporují, objevuje se i zdravá soutěživost. Je to na velmi dobré cestě,“ objasnil cíle měst Vít Lesák, ředitel Platformy pro sociální bydlení.

Benešov do jara zavede bydlení s podporou, Liberec zabydlí dalších sedm klientů v rámci projektu Housing First, Brno se zavázalo vyčlenit 10 nových bytů pro bydlení s podporou, devět je již zajištěno. A Praha 7 slíbila, že žádné rodiny, které mají na Praze 7 trvalý pobyt, nebudou na ubytovnách do jara bydlet na ubytovnách (i mimo území Prahy 7). Tři rodiny, které se podařilo najít, získaly bydlení, z toho dvě rodiny v bytech a jedna v azylovém domě. Praha 7 se tak přibližuje definici funkční nuly v bytové nouzi rodin na ubytovnách. „Ubytovny považujeme za nevhodné prostředí. Naším cílem je nastavit náš systém tak, aby žádné dítě s trvalým pobytem u nás nemuselo bydlet na ubytovně, a pokud se tam dostane, aby tato situace byla co nejkratší. Chceme však řešit i situaci dalších skupin, jako například starších žen na ubytovnách,” uvedl za Prahu 7 radní pro sociální politiku Jakob Hurrle.

Platforma pro sociální bydlení je uskupením nevládních neziskových organizací, odborníků a zástupců veřejnosti věnujících se tématu sociálního bydlení a lidských práv. Reagujeme na dlouhodobou absenci systémového a smysluplného přístupu k problematice. Platforma zahrnuje především organizace, jež se dlouhodobě zabývají přímou prací s lidmi, kteří přišli o bydlení, hrozí jim jeho ztráta, anebo žijí v bydlení nekvalitním.

Psali jsme: Liberec dá na bezdomovce a prevenci kriminality 13 milionů Města řeší bezdomovectví nejvíc sociální prací, nejméně bydlením Tereza Spencerová: Bezdomovectví je (stále častěji) zločin Armáda spásy bude v Bohumíně provozovat sociální byty

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV