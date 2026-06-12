Vladimír Ustyanovič: Velký cirkus Petra Pavla končí

Ano, jsem ten, kdo se s ním plazil v blátě a společně mrznul na zimní pozorovačce. Dodnes je mi záhadou, jak se z normálního chlapa stal takzvaný probruselský agitátor, který nevnímá svoji vlast neboli ruku, která ho vždy krmila. Brusel neboli Evropská unie nastavila podle mého názoru totalitní systém, o němž se nám nezdálo ani v osmdesátých letech. Mohu říct, že Evropa je něco jiného než Evropská unie, která nežije svým vlastním životem, ale zahnívá svým vlastním způsobem. Proto jsem přesvědčen, že začíná platit heslo o nereformovatelnosti EU a bude platit heslo "zachraň se, kdo můžeš".
Dovolím si připomenout některé výroky Pavla, třeba když prohlásil, že kdo nechce euro, toho si zapíše mezi vlastizrádné hříšníky. Další jeho, z mého hlediska nestoudný, výrok neboli blábol byl o vytvoření Spojených států evropských. Zdá se mi, že se Petr Pavel vnímá jako vrána s pozlacenýma nohama, ale výroky k jeho činům mají jiný efekt, než by si přál. Asi nepochopil, že žádné stromy nerostou do nebe, a určitě nečetl knihu Ladislava Mňačka Ako chutí moc (z partyzánského prostředí).
Například Jan Schneider, bývalý disident, prohlásil, že Pavel je podvratný živel. Komentátor Petr Holec trefil hřebíček na hlavičku, když řekl, že podruhé volit Pavla by byl zločin. S oběma komentáři mohu jen souhlasit.
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Jaké je řešení směrem k Petru Pavlovi? Nabízí se maďarský scénář, kdy nově zvolený maďarský premiér Magyar vyzval prezidenta k odstoupení ze své funkce, za potlesku eurobruselských elit. Tak co kdyby premiér Babiš vyzval Pavla k témuž kroku, nejen vzhledem k jeho klesajícím preferencím, ale také se souvislostmi, které jsou v rozporu se zájmy České republiky? Heslo Pavla asi bylo "republiku si rozvracet nenecháme", ale to byla jiná doba.
Přijetí potomků sudetských nacistů včetně bavorského hejtmana mi koresponduje s protičeskými aktivitami Petra Pavla, který vzdává hold bývalým sudetoněmeckým nacistům. Je to můj názor a nikomu ho nenutím. Rád bych v této souvislosti připomněl výrok Liny von Osten, manželky bývalého protektora pro Čechy a Moravu generála SS Reinharda Heydricha, která v počátku sedmdesátých let prohlásila, cituji: "Zavraždili jste mi milujícího manžela a milujícího otce, který to s vámi myslel tak dobře. Jsem přesvědčená fašistka, chtěla bych ty časy vrátit." Jak řekl Napoleon, nenávidím zrádce, ale mám rád zradu. A ti novodobí zrádci vyskakují ze země jako žížaly po dešti.
To, že Petr Pavel pomlouvá vládu při zahraničních návštěvách a lže, je všem známo. Například při návštěvě v Estonsku, v Lotyšsku, kde kritizoval vládní muniční iniciativu, což mi evokuje, že Pavel padá s válkou na Ukrajině. Rovněž jsem nezaznamenal reakci Pavla na Zelenského, který udělil vojenské bojové jednotce titul "Hrdinové UPA". Tato vraždící monstra zabíjela ženy, děti, civilisty na polském území a podle historických pramenů také volyňské Čechy. Rudá armáda zahrnující bývalé státy Sovětského svazu včetně Ukrajiny, bojovala proti německému nacismu. Výše zmiňovaní zločinci včetně Banderovců zabíjeli nejen Poláky, ale zabíjeli také v bývalém Československu. Například na Bílém kříži má pomník poručík Josef Adam, který byl zabit těmito vrahy. Pavel by měl následovat příkladu polského prezidenta Nawrockého, který jedná o odebrání Řádu bílé orlice Zelenskému.
Jedním z Pavlových hrdinských činů je odvolání rektorky JAMU v Brně Barbary Willi na návrh akademického senátu, neboť nechala sundat vlajku Ukrajiny z budovy akademie. Doporučil bych, aby toto zmizelo také z Pražského hradu a všech státních institucí.
V Ruské federaci si všimli výroku prezidenta Pavla. Nosnou Pavlovou myšlenkou bylo, aby Rusko zaútočilo na pobaltské státy, aby otestovalo reakci a efektivnost NATO. S prominutím k majestátu hlavy státu bychom ho už neměli nikam pouštět a vláda by mu měla zúžit výběh na vzdálenost 100 kilometrů od Hradu, neboť je schopen rozpoutat válku s kýmkoliv a proti komukoliv (nadsázka).
Je nadmíru jasné, že Pavel do Turecka nepojede nejen kvůli Turkovi. Víme, že v Turecku bude téma obrana, protože není kouře bez peněz. Tak si myslím, že brusiči diamantu jménem Pavel nebudou připuštěni, aby nevznikla škoda katastrofálního rozsahu.
Věřím, že ministr zahraničí Macinka, ač učeň v zahraniční politice, si je vědom, že diplomacie je umění. A to je, cituji: "Dovolit druhému, aby udělal, co chci já."
Zdroje: ABJ, historické prameny, FT, Novinky.cz, Rzec pospolita
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