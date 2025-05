Prof. MUDr. Dvořák: Řídit krajskou nemocnici prostřednictvím Facebooku skutečně nejde

Dovolte mi, abych se s vámi podělil o dojmy ze situace, která nastala v naší karlovarské nemocnici po nástupu nového vedení. Píši vám jako jeden z nejstarších členů tohoto kolektivu, jako chirurg s 57-letou praxí a zkušenostmi s vedením lékařského kolektivu v několika nemocnicích, tedy také s několika jejich řediteli, kteří navíc spolupracovali s vedením fakult.

Přišel jsem z fakultní nemocnice a za mého téměř třicetiletého působení v karlovarské nemocnici jsem poznal řadu ředitelů, kteří vždy vycházeli ze zkušeností předchozích a na jejich práci se snažili navazovat. Jednání byla korektní a problémy i nepříjemného rázu se řešily z očí do očí. Zmiňuji to proto, že se obávám zhroucení řady našich snah o vytváření moderní medicíny. Ředitelka, která, po neúspěchu v malé nemocnici, dostala příležitost řídit naší nemocnici, může svou dosavadní chaotickou činností, nekoncepčností a někdy i vyhrožováním či nabízením platových výhod zničit pracovní klima nemocnice. Prapodivné je i navýšení managementu pracovníky, o jejichž kvalitě nikdo nic neví.

Za nejhorší a pro mě osobně pobuřující je komunikace paní ředitelky s jednotlivými členy nemocnice přes její zamilovaný Facebook. Je to nedůstojné, neuctivé a jmenovaná se staví na úroveň nedospělých teenagerů. Navíc se do medií dostávají čistě interní sdělení, která se mají řešit pouze v nemocnici. Smutné je, že se do těchto medií pouští i pomluvy a nepravdy o špatné péči o naše nemocné a o špatných výsledcích léčení. Řada z nás může uvést opačné zkušenosti, většina pacientů nemocnici chválí, jsme za to vděčni, jenže - na rozdíl od paní ředitelky - tyto naše zkušenosti nedáváme hned na sociální sítě.

Začal jsem mít strach - strach z rozbití spokojených týmů, strach z poklesu zdravotní péče o naše nemocné a také strach o ztrátu některých vynikajících odborníků, lékařů i sester, za které nebude náhrada.

A protože nechci mít strach a nechci přijít o to, co jsme zde za posledních 30 let vybudovali, věřím, že všichni, kteří mají tuto nemocnici rádi, ji pomohou chránit.

Prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSC, FICS

Rytíř českého lékařského stavu

Profesor Dvořák získal docenturu v roce 1990, kdy byl rovněž jmenován přednostou chirurgické kliniky FN Motol. V letech 1993 - 1998 působil na 2. LF UK v pozici jejího proděkana. Absolvoval množství studijních pobytů na prestižních zahraničních klinikách. V roce 1996 byl doktor Dvořák jmenován profesorem chirurgie na Universitě Karlově. V karlovarské nemocnici působí již 30 let.