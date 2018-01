Radim Valenčík: Zázračně uzdravený Zeman a šest statečných

Asi se v jejích očích Miloš Zeman nějak rychle a zázračně uzdravil. Do té doby projevovali obavy, aby neumřel ještě před skončením voleb. Logické by spíš bylo, kdyby volili kandidáta, který jim dává naději, že si budou své tažení na Hrad moci zopakovat v blízké době.

Nebo je celá šestka s Jiřím Drahošem pod jedním velením? To by pak vysvětlovalo jejich statečnost, se kterou vyzývali Zemana k souboji šest proti jednomu, ovšem s podmínkou, že by tento souboj pískal Moravec jako sudí Collina fotbalové zápasy s Českem. Mimo jiné, tentokrát jde taky o Česko.

Teď, když je to skutečný souboj dvou mužů, se najednou vše změnilo v poměru 4:2. Zeman chce čtyři televizní souboje, Drahoš maximálně dva a to ještě různé omezené (např. po 22.00 hodině večer v naději, že v jeho prospěch vstoupí do hry Zemanova životospráva a také že bude méně diváků, protože někteří musí druhý den pracovat). Velmi dobře to popsal Pavel Makovec na svém blogu ZDE.

Pan Drahoš zatím trvá pouze na dvou duelech, ale z jeho týmu prosákla informace, že chce taky zdvojnásobit počet televizních duelů, a to na osm. Navíc údajně navrhne ještě šest duelů rozhlasových. Má tam ale údajně ještě několik doplňujících podmínek uskutečnění těchto duelů. Jednou z podmínek je, že alespoň jeden duel bude na veřejnoprávní České televizi, o jejímž skutečně veřejnoprávním charakteru ale panují, nejen mezi příznivci současného prezidenta, pochybnosti. O objektivnosti některých soukromých médií (např. TV Barrandov) zase panují pochybnosti nejen u příznivců pana Drahoše. Další podmínkou, navrhovanou údajně mediálními experty pana Drahoše, je požadavek, aby se televizní duely konaly až po 22. hodině, prý s ohledem na někdy drsnější slovník pana prezidenta Zemana a dále požadavek na minimální délku každého duelu 3 hodiny. Požadavek na to, aby oba protivníci absolvovali duel ve stoje, dokonce bez řečnického pultu, pan Drahoš důrazně odmítl. Prý by to mohlo ovlivnit celkový výsledek duelu.

Takže kolik nakonec těch mediálních duelů bude, je stále ještě předmětem dohadů a spekulací.

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami.