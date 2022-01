Richard Seemann: ARD - Steinmeier je dobrou volbou

reklama

Mnozí by jako jeho nástupkyni chtěli ženu, první v nejvyšší státní funkci po dvanácti mužích, konstatuje ARD. Případně mladšího spolkového prezidenta, který je uprostřed života a alespoň zná problémy, které trápí mnoho občanů.

Politická cena by byla asi příliš vysoká, nechat nejistě čekat, koho podpořit na příštím Spolkovém shromáždění v polovině letošního února. Považuje se proto již dnes za samozřejmé, že sociálně demokratická SPD znovu podpoří současného obyvatele Bellevue – i když je jeho členství ve straně formálně pozastaveno. Ale také Svobodní se pro něj vyslovili, když podpisem koaliční smlouvy završili liberálové odchod od křesťanské Unie. Zelení ovšem měli v Katrin Göring-Eckardtovou dokonce vlastního aspiranta na nejvyšší úřad ve Spolkové republice. Politická cena za kandidaturu proti Steinmeierovi by však i pro ně byla příliš vysoká:

Na jedné straně by ohrozili v rámci semaforu převzaté vládní angažmá v Berlíně. Na druhou stranu by kandidát zelených musel kandidovat proti úřadujícímu prezidentovi, který je u Němců mimořádně oblíbený a mezinárodně vysoce uznávaný. Jeho historický projev v izraelském Jad Vašem byl nejen reakci na pravicový teror v Německu, ale především vystoupení první německé hlavy státu izraelském památníku obětem šoa.

Rozhodně vystoupil v době pandemie, navštěvoval očkovací centra a zval pacienty Covidu k sobě domů, podporoval zdravotní sestry a jasně se distancoval od šílených tzv. „hliníkových klobouků“. Ve svém vánočním projevu naposledy Němcům připomněl, že nejsou rozděleným národem, ale spíše tím, kdo během pandemie a povodní v létě projevil obrovskou ochotu pomoci a solidaritu. To ještě předtím, než bylo jasné, zda pro něj bude ve Spolkovém shromáždění vůbec většina. Nemusíte být ale příznivcem semaforových stran abyste viděli, že Steinmeier je pro tuto zemi dobrá volba, zdůrazňuje ARD ve svém komentáři k 66. narozeninám hlavy německého spolkového státu.

Druhé jeho funkční období je téměř jisté, protože i křesťanští unionisté také inklinují pro další funkční období Steinmeiera. Podle informací agentury DPA stranické kruhy v Berlíně konstatují, že jejich vedení je s jeho politikou spokojeno. Semaforové strany ve Spolkovém sněmu na 13. února, dne volby, už ale mají dostatek hlasů na to, aby byl Steinmeier znovu zvolen, a to již prvním kole.

Podle propočtů tiskové agentury DPA mají SPD, Zelení a FDP dohromady 776 z 1472 poslanců do Federálního shromáždění. To by bylo o 39 více, než je potřeba v prvním a druhém kole. Spolkové shromáždění se bude skládat ze 736 členů Bundestagu a stejného počtu lidí, které vysílá 16 zemských parlamentů. 446 z celkových 1472 členů bude CDU a CSU, 389 SPD, 234 Zelení, 154 AfD, 153 FDP, 71 Strana Levice, 18 Svobodní voliči a dva z jihošlesvické asociace. Je zde také pět nezařazených poslanců z Bundestagu a zemských parlamentů. Podle článku 54 základního zákona je pro první dvě hlasování potřeba absolutní většina. Pokud by toto nebylo dosaženo, stačila by již dnes dosažená prostá většina k jeho zvolení.

Německý tisk široce komentuje Steinmeierovu volbu. FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG píše: "Bylo by velkým překvapením, kdyby se Zelení rozhodli pro vlastního kandidáta, kterého chtěli 13. února postavit proti úřadujícímu spolkovému prezidentovi Franku-Walteru Steinmeierovi.“ SPD a FDP neměly žádný pádný důvod upřít Franku-Walteru Steinmeierovi přání druhého funkčního období. „Vysadit ho z úřadu ve prospěch ženy by nesledovalo trend doby upřednostňovat morálku před kvalitou“ - uvádí FAZ.

RHEINPFALZ z Ludwigshafenu to vidí takto: "Protože by pro vlastního kandidáta nebyla šance, rozhodují o druhém Steinmeierově funkčním období Zelení. A v neposlední řadě hraje roli i to, že by SPD a FDP vnímaly zeleného opozičního kandidáta jako provokaci, s tím si zúčastnění možná poradili. Ale v diskusních pořadech této republiky by hned bylo uvedeno první rozloučení s Ampelovou koalicí, to by taky přišlo brzy."

BADISCHE ZEITUNG z Freiburgu zastává tento názor: "Zelení chtěli, aby nejvyšší úřad ve státě poprvé po roce 1949 zastávala žena. To je dobře pro stranu, která se považuje za feministickou, ale Zeleným také chyběl argument pro odmítnutí Steinmeierova druhého funkčního období, ostatně v roce 2017 ho podpořili. A od té doby neudělal spolkový prezident nic, co by snížilo jeho vhodnost pro druhé funkční období, Steinmeier zastupuje Německo navenek bez křivdy a obviňování a udělal vše pro to, aby společnost uvnitř udržela pohromadě. Po 16 letech opozice končí Zelení v každodenní vládě v rychlém pohybu: Jejich přání jsou jedna věc, realita je někdy druhá “, říká BADISCHE ZEITUNG.

Brémský WESER-KURIER vysvětluje: "Někdy jste mohli nabýt dojmu, že znovuzvolení stála v cestě pouze rodina Steinmeierů. Je dobře, že to tak nedopadlo. Představte si, jak poškozená by byla žena v nejvyšším úřadu státu. Kdyby za svou nominaci vděčila pouze kvótě. Nikdo by neměl být poslán do paláce Bellevue s tak těžkým batohem. V určité chvíli bude mít Německo spolkovou prezidentku.“ - poznamenal WESER-KURIER.

MÄRKISCHE ORTZEITUNG vysvětluje: "Byl to sám Steinmeier, kdo neredefinoval úřad, ale alespoň volbu spolkového prezidenta. To, že svou kandidaturu oznámil z vlastní vůle, se někomu zdálo trochu svižné a nevhodné. Steinmeier to však udělal tak, aby především vhodně reagoval na úpadek lidových stran SPD a Unie, jejichž vliv ve Spolkovém shromáždění rovněž slábl. Pryč jsou doby, kdy se dvě velké strany dohodly na obsazení úřadu mezi sebou. Pokud to bude nutné, udělí od nynějška funkci menšímu koaličnímu partnerovi, budou se každé spolkové prezidentské volby konat podle nových pravidel.

Mezi lidmi je velká podpora Steinmeiera,“ poznamenává NORDBAYERISCHE KURIER z Bayreuthu: „Vůdkyně SPD Saskia Eskenová má pravděpodobně pravdu, pokud chce, aby toto povzbuzení bylo vnímáno jako ‚znamení jednoty naší společnosti‘. Postavíte proti Steinmeierovi beznadějného kandidáta? Nebo ho budete volit, jako před pěti lety? Designovanému předsedovi CDU Friedrichu Merzovi se doporučuje, aby na tuto osobu nezostřoval profil opozice."

LUDWIGSBURGER KREISZEITUNG poznamenává: "Strana zelených dostává Unii pod tlak. CDU a CSU by si měly ušetřit nedůstojný manévr s nominací beznadějného soupeře. V roce 2017 pomohly postavit Steinmeiera a hlasovaly pro něj a našly pro něj mnoho slov chvály." Jeho administrativa nemusí inspirovat každého, ale neudělal žádné velké chyby. Proto kromě stranicko-politických her není důvod odmítnout jeho znovuzvolení. Hlas pro Steinmeiera by svědčil o politické velikosti, "říká list.

SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG se říká: "Skutečnost, že spolkový prezident bude pravděpodobně znovu zvolen, je hlavně jeho zásluha. Ve svém dlouhém politickém životě musel Steinmeier žít s řadou obvinění - že nečekaně riskoval, nebylo jeden z nich. O to více zarážející je, že loni v květnu oznámil, že chce znovu kandidovat. Tehdy se SPD pohybovala kolem 15 procent - a daleko za Unií a Zelenými. Většina ve Spolkovém shromáždění pro něj vypadala vzdálena Steinmeier přesto riskoval, že bude úřadovat Po úspěchu SPD ve spolkových volbách už byl Steinmeier ve středu pole - sociální demokraté by neměli šanci poslat do boje někoho jiného, aniž by ztratili tvář. „Steinmeier úspěšně dokončí i své druhé funkční období " končí svou úvahu hlavní bavorský list.

