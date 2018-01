Richard Seemann: Německo vykročilo zneklidněně do nového roku

Spolková kancléřka Angela Merkelová rutině již po třinácté vstoupila prostřednictvím televize o silvestrovské večeři do domácností svých spoluobčanů. Sice opět za stejným pracovním stolem, kde vlevo jsou umístěny květiny, napravo německá a evropská vlajka a za zády přes okno je vidět Reichstag. Poprvé však pouze jen jako šéfka úřadujícího kabinetu, protože nový jim schválený se nepodařilo sestavit ani čtvrt roku po parlamentních volbách. Jamajská koaliční kombinace nebyla dána dohromady ani po týdnech usilovného jednání mezi křesťanskými stranami, zelenými a liberály.

V šestiminutovém projevu se diváci dozvěděli, že jeho země je v současné době rozštěpená. Na jedné straně je světově otevřená, ekonomicky silná a úspěšná. Na druhé obavami, které pocházejí především z imigrační vlny, která ji zachvátila před dvěma léty. Lidé jsou znepokojeni z toho rostoucí kriminality a problémy s uprchlíky, kteří přicházejí z jiné kulturní oblasti. Aby se neopakovaly výtržnosti,které vyhřezly o Silvestru především vůči ženám, letos byla připravena mimořádná opatření za účasti tisíců příslušníků bezpečnostních sborů. Podle prvních informací situaci se podařilo zvládnout, došlo omezným obtěžováním žen v Berlíně, Hamburku a Kolíně nad Rýnem. Došlo však k napadání pořádkových sil jejiž nárůst jak poukazují sdělovací prostředky je varující.

Že je nutno uklidnit veřejnost si uvědomují i obě největší strany křesťanští a sociální demokraté, kteří po sváteční přestávce musí urychleně hledat východisko z této situace. Místopředseda CDU Volker Bouffier v této souvislosti konstatoval, že při předcházejících jednáních o vzniku jamajské koalice s liberály a zelenými ztroskotala díky tomu, že se projednávalo do podrobnosti mnoho témat. Musíme se nyní se sociálními demokraty především dohodnout na rozhodujících základních politických tématech, aby se neztratila důvěra ve velkou koalici. Proto nyní musí urychleně zjistit, zdali jsou schopny prosadit základní problémy které pro CDU/CSU je utečenecká politika a pro SPD sociální otázka. Jednání budou zahájena již tuto neděli a do pěti dnů by mělo být jasné zdali se koncentrují na skutečně základní otázky.

Šéfka sociálně demokratické poslanecké frakce Andrea Nahlesová v této souvislosti varovala své spolu straníky, kteří nechtějí převzít vládní odpovědnost. Již na prosincovém sjezdu SPD někteří jeho delegáti vyzývali k vyčkávání do doby, až Angela Merkelová odjede z politické scény. Tento postoj označila za naivní.

Problémy se svými spolu straníky má však i oslabená Merkelová , když její poslanec pro vnitřní politiku docent Armin Schuster navrhuje proti její vůli vytvořit menšinovou spolkovou vládu společně se zelenými. To i za cenu, že její existence bude nejistá. Rozhodující nyní bude jak se po ukončení sondáží v příštích dnech rozhodne sociálně demokratický sjezd a křesťanští unionisté na zasedání svého předsednictva strany. Pokud bude jejich rozhodnutí oboustranně pozitivní, následná koaliční jednání by mohla v případě úspěchu skončit v dubnu. Jaký dopad to bude mít pro Angelu Merkelovou ukáží příští týdny.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV