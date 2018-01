Roman Ramach: Čapí hnízdo - malta a cihly

Pan Babiš a Faltýnek ale zapomněli na to podstatné. My se tam můžeme jet podívat a uvidíme investice, zaplacené z našich daní, protože daně EU se skládají z našich peněženek.Takže zaplatíme vstupné, které půjde do peněženky pana Babiše (jeho svěřeneckému fondu). Z našich daní byl zhodnocen jeho majetek, ne majetek tohoto státu, ne majetek EU, ale majetek pana Babiše. Na druhou stránku se zde ukazuje, jak jsou zvrácené veškeré dotace do soukromého sektoru. V podstatě my běžní občané s podprůměrnými příjmy dotujeme z našich daní milionáře a miliardáře.

Pokud se ukáže, že dotace byly "čerpány" proti pravidlům, tak soud by měl Čapí hnízdo zabavit a vyvlastnit. To je totiž ten největší trest a tak by se mělo postupovat vždy. Kdo se dopustí podvodu a zneužije dotace, které jsou z našich kapes, tak by se měl dotyčnému (dotyčné firmě) zabavit celý majetek.

