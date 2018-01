Roman Ramach: Omezenost politiků?

Politici TOP 09, ODS, KDU-ČSL a Starostové jsou buď duševně omezení, nebo si to myslí o voličích.

Dnešní nevyslovení důvěry mediálně podávají za manažerské selhání Andreje Babiše a prezidenta republiky Miloše Zemana. Je to právě naopak. Jak pan Babiš tak pan prezident od samého prvopočátku věděli, že premiér Babiš nedostane důvěru, ale nebyla zde jiná možnost, jak se zbavit vlády v agonii premiéra Bohuslava Sobotky.

Což se stalo a pan Sobotka skončil v propadlišti dějin a v ČSSD je jako kůl v plotě. Pan Babiš je naopak premiérem, i když bude v demisi, ale bude vládnout naplno, a navíc má při druhém pokusu relativně mnoho času pro vyjednávání nové vlády, a přitom mu slouží celý úřad vlády a všechna ministerstva k předvolební kampani.

Pokud to nevyjde ani podruhé, je více než jisté, že to nevyjde ani potřetí, a na podzim budou předčasné volby. A pidi strany, jako TOP 09, Starostové, KDU-ČSL, skončí v propadlišti dějin také. Zatím mají silná slova, ale voliči jim opětovně vystaví účet, a to že TOP 09, Starosty a KDU-ČSL pošlou mimo parlament.

Roman Ramach

prostý volič z Ostravy

