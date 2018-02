Roman Ramach: Rozdělená společnost - sen Pražské kavárny

U nás na Ostravsku,na Zlínsku a dalších krajích na Moravě prezidentské volby už neřešíme a to ať jsme volili pana Zemana a nebo pana Drahoše. Je to za námi. Nyní řešíme jedno,byť se máme skvěle jak jsme se nikdy neměli,alespoň nám to samozvané elity tvrdí,řešíme to zda po zaplacení poplatku z odpadu,za teplo,teplou vodu,elektřinu atd. ,budeme mít na zaplacení předraženého nájmu za byty které zadarmo věnovala vláda v Praze panu Bakalovi,zda budeme mít vůbec na stravu pro sebe a naše děti.Chodíme do práce a každý den,dokonce na tři směny,ale za dvacet tisíc hrubého. Slyšíme od tzv.elit že máme dělat něco jiného,no dobrá,ale každá činnost je důležitá,společnost potřebuje taviče,horníka,zemědělce...a další profese,protože ne všichni můžeme pracovat jako IT technici,bankéři...to bychom neměli co jíst, výroba by se zastavila,nefungovala by ekonomika.Cestovat za prací? No to je další velká chiméra ,protože ČR nemá dostatečný bytový fond aby ti lidé kteří jedou za prací mohli se s rodinou přestěhovat. Takže ,,vážené´´ samozvané elity,dejte nám už pokoj s prezidentskými volbami,my musíme pracovat a tvořit hodnoty abychom vás uživily,ale věřte tomu že už toho máme dost,že už nechceme živit zbytečné žvanily z politických,tzv. lidsko-právních ZISKOVEK,pány jako jsou Pehe,Mitrofanov a další parazity přisáté na veřejné rozpočty.Vaše činnost a umělé rozeštvávání společnosti ukazuje to jak jste zbyteční a nepotřební.

Roman RAMACH

ostravský nevzdělanec

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV