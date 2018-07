Rudolf Mládek: Máte občané to, co jste si zasloužili

To ale nic nemění na tom, že ANO vyhrálo volby s trojnásobnou převahou nad všemi tzv. Demokratickými silami, které vynikají i v tom, že se neumí téměř vůbec na ničem domluvit. Jenom na pokřikování. Ale s tím se volby nevyhrávají a vlády nesestavují. Když exprezident Klaus vyzýval ODS, aby zabránila vlivu komunistů a jednala s ANO o vládě, vyzýval marně.

Když bylo možné uzavřít dohodu s SPD a s Piráty, tzv. Demokratické strany o tom nezačali ani jednat. Naopak, SPD připlácly nálepku fašistů a Piráty se pokusili exkomunikovat ze všech jednání. A nad tím vším ční jména jako Kalousek, Němcová, odsouzený Svoboda, Bělobrádek, Farský a další, jejichž důvěryhodnost má tak nízké parametry, že ani fíkový list ODS, vůdce Fiala, s tím nic nenadělá. To, že této ODS údajně stoupají preference na 11% na 15% je hezké, ale jádro ODS se nezměnilo a tak se voliči opět volbou ODS jenom napálí. Žádný z dnešních politických trpaslíků hnutí ANO nezastaví. Jen dvoukolové volby do Senátu mohou přinést tzv. Demokratickým stranám úspěch, pokud se v druhém kole všichni proti ANO spojí.

Lid má takovou vládu, jakou si zaslouží

Je to pravda ačkoliv každý druhý křičí: „Já ne, já si to nezasloužil.“ Ale ano. Když volal Václav Havel o občanské společnosti a o politické ne-politice nebyl vůbec pochopen a dostalo se mu výsměchu. Jenomže na pojmu: „Já jsem nepolitik“ postavil Andrej Babiš svou politickou kariéru. Na úspěchu svého podnikání postavil tezi, že stát bude řídit jako firmu. Drtivé volební vítězství potvrzuje, že svá hesla zvolil správně. Ale Havel směřoval k tomu, aby se občané zajímali o politiku a nenechali s sebou politiky cloumat. Aby proto občané zakládali kluby a spolky a dokázali protestovat ve chvíli, kdy zvolení zástupci zneužívají svěřenou moc k tvorbě zákonů proti lidem a k osobnímu obohacení. Havel prohrál a jeho největší kritik Václav Klas st. ale prohrál také. Místo demokracie bez přívlastků tu máme demokracii šéfa, jak všichni členové z hnutí ANO oslovují svého předsedu, dnes premiéra s důvěrou Babiše. Klaus kritizoval liberální demokracii (správně) a má doma šéfovskou. Také se o to zasloužil.

Co lze očekávat

Vláda se opět udrží čtyři roky. Na vyslovení tzv. Nedůvěry se 101 poslanců nenajde ani náhodou. Takže, co můžeme očekávat v řízení státu. Údajně nižší DPH na vybrané produkty, lepší platy učitelům a mírně vylepšené důchody, zlevněné jízdné, pokračování dalších etap EET a údajně se začne rychleji stavět a to jak byty, tak dálnice. Přiznejme si, že některá jména ministrů ale moc nadějí nevzbuzují a je nesporné, že Babiš nemůže vše řídit sám. O prosekání džungle zákonů neslyšíme téměř nic. Nikde nic. Ale uvidíme.

Síly opoziční proti Babišovi (a nejde jen o ty v politice) budou muset změnit svou strategii. Je pryč doba, kdy platilo, že je jedno, kdo vyhraje volby, protože každý se dá zkorumpovat. To na Babiše platit nebude. Také objednaná trestní stíhání budou stále menším a menším nástrojem. Pokud někdo bude mít zájem vystřídat za čtyři roky Babiše, pak musí zvolit zcela jinou strategii a koncepci, než kterou tzv. Demokratické strany předvádějí. Lze sice pokřikovat, ale vyhrát se tím nedá. A občan, který není vyživován státem by měl přemýšlet o tom, proč se stává tou nejchudší sociální skupinou a kdo za to může. Doba odměny za špatnou práci ve státním se v podobě lopaty ani při vládní podpoře KSČM nevrátí, protože už ani pro komunisty to není finančně výhodné. Abychom si tedy nalili čistého vína.

autor: PV