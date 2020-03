Rudolf Mládek: Uršula von der Leyenová má strach. Aby ne

reklama

S kým tu strategii připravuje ale neuvedla. Možnost, že by na nějaké takové nařízení od EK členské státy reagovaly je ale nulová. Schengenský prostor vznikl na základě dohody, která je přerušitelná a také vypověditelná. Pokud členské státy EU vnímají přeshraniční volný pohyb osob v době pandemie koronaviru za ohrožení svých obyvatel, pak žádné nařízení či soud s tím mnoho nezmohou, když lze s úspěchem dovozovat, že by si žádný soud netroufl vydat verdikt proti dočasnému zdravotnímu uzavření hranic.

Soudržnost států EU narušila již v začátku vypuklé pandemie naprostá neochota pomoci Itálii, byť v současné době se to lepší. Zda to zlepšení způsobila nečekaná přítomnost ruského vojenského kontingentu v Itálii nebo obavy, že EU je na hraně svého pádu, lze jen spekulovat. EU jako vždy selhala a žádná soudržnost se samozřejmě nekonala. A konat už jen tak nebude, když ztráta důvěry v EU je evidentní.

Leyenová velmi odvážně tvrdí, že cit: „Vidím mnoho povzbuzujících signálů toho, že Evropané poznávají, jak vzácné naše společenství je.“ (viz) Není ale moc jasné, o kterých Evropanech hovoří a není jasné, jakou vzácnost to mají obdivovat. O tom, jak Německo zrekvírovalo zdravotní pomůcky, dokonce je vyfouklo Slovákům na Ukrajině? Jak Španělé za podstatnější než boj s nemocí měli organizaci pochodu zahořklých feministek? Nebo to byly snad ty trvalé útoky proti maďarskému premiéru, který má ústavní většinu v parlamentu? Nebo jiné „vzácnosti“? Leyenová realitu účelově opomíjí.

„Uzavírání hranic jednotlivými členskými státy koronavirus nezastavilo, naopak uškodilo mnoha firmám a přerušilo dodavatelské řetězce v Evropě,“ řekla von der Leyenová s tím, že pouze vnitřní trh unii přinesl takový blahobyt a sílu. Leyenová by si ve svém luxusním skleníku měla prohlédnout mapy rozšířeného koronaviru a přečíst si prohlášení Světové zdravotnická organizace. Státy uzavřením hranic především omezily další šíření koronaviru, a proto také omezily volný pohyb osob i ve vlastních státech. Dodavatelské řetězce narušil rozšířený koronavir a následná karanténa, kterou odpovědné státy vyhlásily. Základní zásobování ať už vlaky či kamiony ale probíhá dál, jak je možné snadno zjistit, ostatně na tzv. zelené pruhy na hranicích šéfové států EU kývli.

Leyenová a její Evropská komise se ukázali už podruhé jako zbytečný orgán. To je to, čeho se Leyenová bojí. A má proč se bát. Protože otázkou dne je to, zda celá tato EU v této podobě není zbytečná. To samozřejmě nepopírá správnost evropské integrace a vzájemné spolupráce. Ale metody a prostředky, které Leyenová a EU volí, a její předchůdci rovněž volili, žádné velké důvěry nepožívají. To by EU neměla takový dramatický vzrůst tzv. extrémistických stran, které pomalu a jistě obsazují místa v parlamentech i ve samosprávách. To by Velká Británie EU neopustila.

Místo vypouštění omílaných frází a nepravd by Leyenová měla přemýšlet nad tím, jak stav změnit. Nic nebude po koronaviru tak, jak to bylo před ním. Nic.

Rudolf Mládek

Psali jsme: Evropané poznávají, jak vzácná Evropská unie je. Uzavírání hranic škodí. Šéfka EK Leyenová se opět rozjela Dostálová žádá odklad reakce na audit z Bruselu. Kalousek je ve varu. Toto napsal A tohle jsou fake news! Tomáš Zdechovský odkrývá, co koluje mezi lidmi o EU v době koronaviru Rudolf Mládek: Čelíme hrozbě smrti Schengenu, varoval Macron

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.