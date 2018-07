Rudolf Mládek: Už je to legrační

Babiš slíbil zvýšení důchodů a jeho kritici to v době zjevné konjunktury státu vidí na ekonomických krach republiky. Voliči to vidí opačně. Babiš zavádí další etapu EET, která podle opozice zlikvidovala živnostníky, ale ti stále existují, přírůstky i úbytky se vyrovnávají a hnutí ANO posiluje. Strana TOP poslala do volby prezidenta kandidáta Vítače a ten propadl a hnutí ANO opět tiše posilovalo, stejně jako vítěz těchto voleb Miloš Zeman.

Už to tak vypadá, že cokoliv dnešní opozice nachystá a vymyslí, vždy to vede k jednomu výsledku: ANO posílí a opozice oslabí. Jeden by řekl, že něco dělají špatně. Ale oni tam na žádné rady ani na spojenectví neslyší. Takže nakonec skončí jako ty strany ODA, DEU, Unie svobody, Věci veřejné apod., protože nepoučitelní a arogantní mají v politice jenom jedno místo: Zapomnění.

Ekonomicky příhodná doba

Je nesporné, že dvojice Zeman a Babiš těží z velmi dobré ekonomické situace České republiky, byť se na ní podílejí jen zlomkem své činnosti. Ale občan-volič má setrvalou tendenci ignorovat učebnice o cyklických změnách kapitalismu a úspěchy či neúspěchy zásadně přičítá té či oné vládě. Teď z toho těží hnutí ANO a její šéf Babiš. A když si volič vzpomene, jak pravicová vláda Nečas-Kalousek zvyšovala daně, zaváděly se super hrubé mzdy, daně z ničeho apod.,pak se občanu musí zdát, že vláda ANO je spravedlivým trestem těm, kteří zradili jak své politické programy, tak i své voliče. Doba vlády ODS +TOP se nevrátí, protože přijdou jiní politici a jiné strany. Důvěra voličů se pomalu a těžko buduje, ale jí ztráta bývá rychlá, dlouhodobá a někdy i trvalá. Kritici Babiše se totiž zapomněli zeptat, jak se lidem ta jejich „První česká republika“ líbila. Byly by překvapeni, jak mnoho odpoví, že nikoliv.

NATO ve stínu hlasování o důvěře vládě

To podstatné ze summitu NATO nevíme. Utajené rozhovory zůstaly utajené (to by se v Česku stát nemohlo) a setkání Trumpa s Putinem teprve přijde. Jedno si ale můžeme potvrdit. Britové svůj Brexit packají více a více a premiérka Mayová na tu funkci prostě nemá. Merkelová pak Trumpovi odsekla, že jí do obchodu s Ruskem nemá co mluvit a taková politika v době blížících se podzimních voleb v USA nezůstane bez odplaty. Trump ji totiž doma podává tak, že Američané dělají Němcům užitečné idioty a ještě za to platí. A protože to vše s Německem zavinili demokraté na čele s Obamou, tak ať si voliči na podzim rozmyslí, komu dají hlas. O to se totiž hraje a nějaká procenta vydávaná v NATO, jakkoliv důležitá, mají až druhé pořadí důležitosti americké administrativy, jak je vláda USA doma nazývána. A ta zbožná přání o chřadnoucí Americe, vymírání bílých Američanů a konce dolaru jako světové měny se sice mediálně stále opakují, ale stále nějak nepřicházejí. Ostatně od kdy nejsou Španělé bílou rasou, když se tedy jejich potomci na území USA do statistik bílých občanů nezapočítávají? Ale to by už bylo na jiné téma.

Helsinky resp. Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v roce 1975 odstartovala politiku občanských práv a podlomila socialismus více, než se to vůbec předpokládalo. Na stejném místě se ze stejného důvody, tedy z důvodu bezpečnosti v Evropě, sejdou pánové Trump a Putin. A je nepodstatné, co bude k tomu vykřikovat nějaký Juncker nebo Merkelová. Ve hře mocností jsou oba jenom pěšáci, co si svévolně zavedli neokoloniální politiku v Evropě a to v době, kdy se zdála morálně i ekonomicky překonaná. Ale bezpečnost Evropy tím ohrozili na míru nejvyšší. O tom Helsinky 2 budou, právě o tom.

autor: PV