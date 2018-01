Sdružení českých taxikářů: Levnější neznamená lepší

Dan Ťok

Ministerstvo dopravy ČR

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12

110 15 Praha 1

Pane ministře Ťoku,

vzhledem k vámi připravované novele zákona o taxislužbě, reagujeme tímto na váš zveřejněný předběžný návrh řešení tohoto problému. Zásadně a kategoricky nesouhlasíme s úpravami ve dvou bodech připravovaného zákona, které tímto vaším neodborným zásahem do něj povede k další destabilizaci a chaosu v tomto segmentu služeb. Jedná se o zrušení zkoušky z místopisu a vyloučení taxametru.

To, že je něco levné nebo levnější, neznamená že je to lepší . To, že se něco nyní děje masivně a v podstatě díky nekompetentnosti úředníků, všelidově a bez hranic, neznamená, že budou objektivní ceny, zvýší se tím bezpečnost přepravy a zvedne se kvalita vozů, což byla doposud priorita.

Už nyní, v naprosté většině multikulturní společnost, která v tomto segmentu služeb vzniká díky podhodnocené práci, má navíc úplné minimum povinností, znalostí a vztahu jak k lidem co tu žijí tak k našemu státu, dochází proto i často k nedorozumění mezi zákazníkem a řidičem. To že se něco nazývá a prezentuje jako digitální platforma neznamená že jde v této oblasti o technologický pokrok. Jiný název, v tomto případě adekvátní pouze název dispečink, firmy Uber, Taxify a jim podobným, není v ničem převratný, ani dech beroucí, ale plní naprosto stejnou funkci jako jakákoli jiná současná aplikace, jakéhokoli dispečinku pro přepravu osob. Tento systém naprosto ignoruje zákony i dobré mravy a hledí jen na svůj prospěch všude ve světě kde se objevil.

Nasloucháte a lobujete pro ty, co porušují zákony a nedodržují legislativu. Reguluje ty, co tuto legislativu a zákony dodržují. Podporujete tímto amatérskou a levnou pracovní sílu, která v žádném případě nemůže být profesionální z důvodů časté změny řidičů na jednotlivých pronajatých vozech, jednotlivých vzniklých flotil, jak si svůj předmět byznysu u nás nazvali novodobí otrokáři. Tato hra Uberu není fér, protože otevřeně podporuje flotily, které zaměstnávají lidi v nouzi za velmi nedůstojných a nevyhovujících podmínek.

Byl nám vyčítán nedostatek znalostí v anglickém jazyce, ovšem řidiči od firmy Uber v převážné většině neumí česky, což je v České republice zřejmě podstatnější problém. Nejsme průvodci a jsme placeni za odvoz na zadanou adresu nikoli za povídání si za jízdy. Jelikož všichni řidiči taxi, mají zkoušku z místopisu jsou v převážné většině schopni i bez připojení k navigaci dopravit zákazníka na určenou adresu. Toto se rozhodně nedá říci o řidičích bez místopisu a v podstatě neznalosti města, kteří jsou přímo závislí na navigaci s GPS. Často se stává zvláště v centru města Prahy ale také i jinde, že se tento signál chová nestabilně a tito řidiči nemají tím pádem ani ponětí kterým směrem mají jet nebo kde jsou, aby se reálně zorientovali. Tedy různě popojíždějí a couvají aby navigace získala signál a spustila se.

Zřejmě máte v tomto segmentu podnikání nějakou svou nevyřčenou vizi, která si však zatím tímto vaším postojem bere za rukojmí zákazníky, jejich bezpečnost a zdraví. Svěřujete je neprofesionálním řidičům skládajících se z najatých lidí v podstatě z celé světové populace, kteří se k nám dostanou jakkoli a odkudkoli s řidičským průkazem a je jim více jak 21 let. A to sám musíte uznat je velmi špatně.

Taxametr slouží k měření vzdálenosti a času který je potřeba na překonání vzdálenosti mezi začátkem a cílem cesty, zákazníkem zadaném. V žádném případě nemůže nikdo ve městě s určitostí předběžně říci zda jízda z bodu A do bodu B bude trvat určitou dobu a bude měřit pokaždé stejně. Může tuto dobu pouze přibližné odhadnout a to v Praze, kde dochází stabilně k dopravním omezením a kolonám s minimální přesností. Pokud dojde k dopravní nehodě nebo jiné nepředvídané situaci, která si vyžádá změnu trasy tedy i délku trasy a času, v žádném případě se pak nejedná o objektivní vypočtenou cenu za uskutečněnou trasu. Tímto způsobem nejde v žádném případě vystavovat zákazníka nebo řidiče takovému neobjektivnímu stavu a riziku, kdy pevně stanovená částka za službu která těmito náhodami vznikne, nebude odpovídat realitě, tedy době jízdy a počtu najetých kilometrů.

V Praze v současné době jezdí minimálně cca 4000 nelegálních dopravců (Uber, Taxify a jiné), kteří každodenně porušují zákon č.111/1994Sb. Místo toho aby jste zakročil a okamžitě ukončil jejich protizákonnou činnost, což je ve Vaší kompetenci, se snažíte změnit zákon ve velmi podstatných částech, která jsou pro tuto činnost naopak klíčová, nepostradatelná a zásadní. Tato Vaše neuvážená neregulace, dostane tímto způsobem do ulic naprosto nekontrolovaný počet vozů. Díky tomuto počtu vozů nebude v silách žádného řidiče vytvořit takovou finanční částku, aby ho toto podnikání uživilo a navíc v žádném případě nebude moci do budoucna koupit adekvátní vůz k tomuto podnikání potřebný.

Kategoricky tedy tímto nesouhlasíme s vyjmutím základní povinnosti složení zkoušky z místopisu a dále nahrazení standardního taxametru aplikací, která není certifikovaná Českým metrologickým institutem a může objektivně plnit pouze funkci objednávky a vytvořit předpokládanou trasu jízdy.

Je zcela nevyhnutelné okamžité ukončení činnosti protizákonných služeb UBER POP a Taxify v celé ČR.

Nabízíme Vám naše zkušenosti, postřehy a fakta, která mohou být velice nápomocná k celé problematice v taxislužbě a žádáme zařazení do pracovní skupiny.

Předem Vám pane ministře děkujeme za pochopení meritu věci a jednejte prosím, také v zájmu občanů České republiky, zvláště těch kteří se tu narodili, žijí se svými rodinami a podnikají.

za Sdružení českých taxikářů z.s.

Petr Polišenský

