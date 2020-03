Stanislav Zapletal: Ať jede do Číny pro roušky a respirátory Hřib a Senát

Do Číny poletí pro roušky a respirátory sedm letadel. No jo! Ale co když přiletí do Novosibirska a piloti se doví, že od hranic Číňané vzkazují, že chtějí, aby si pro zboží přijel Hřib a Senát. Co potom!

Proto bych byl pro to, aby, když už poletí do Číny sedm prázdných letadel, aby na nich byl jednak Hřib a jednak náš celý Senát.

Protože se obávám, že ti, co v letedlach do Číny poletí nebudou schopni vysvětlit Číňanům naše ušlechtilé myšlení. Zatímco pan Hřib či pan Vystrčil s celým Sehnátem za zády by to dokázali.

Nechci šířit poplašnou zprávu, ale co když k něčemu takovému dojde? To se zase bude nadávat na Babiše a prezidenta, že snad kolaborují s Čínou? A že Číňany poštvali proti nám?

Situace může být o to horší, že až letadla přiletí do Novosibirska se stane to, že novosibirský guvernér bude chtít vysvětlení onoho naschválu se sochou Koněva a s přejmenováním náměstí, na němž stojí ruská ambasáda. To by také přece snadno vysvětlil Hřib a Senát. Nebo ne? Já bych to v Novosibirsku vysvětlit neuměl. A to mi Rus v 72. zabil matku a 13 let po 68. jsem - radostně - strávil nikoli ve výrobě leteckých motorů, ale ve Strojní a traktorové stanici. A dvacet let mě hlídal sám okresní šéf StB.

Ani to tak dlouho netrvalo a facka, která padla na sále může přiletět zpět.

Problém je v tom, že když se chcete na tomto světě chovat suverenně a- a to pro vás má být to hlavní - chcete něčeho dosáhnout - musíte mít nejen plamen v srdci, ale i moc a peníze. Ten plamen můžete živit doma, nicméně když s ním vyjdete před dveře - může se stát, že Vám ho někdo sfoukne. Kdo má silnější dech.

Že by se tak, jak jsem popsal zachovali Číňané a Rusové škaredě? A jak, prosím vás, se chovají naši primitivní a akrivističní novináři, když konečně našli slabinu na těle současné vlády a mohou od rána do večera žvanit o tom, jak vláda zanedbala své povinnosti, když není dost ochranných pomůcek. Vysvětlení podal už mnohokrát ministr zdravotnictví, ale novináři, co nyní nemají co dělat, se zaměřili na jeho dehonestaci.

A tak je to pořád dokola. Nejsou roušky - pryč s Babišem, protože si s velkou převahou dovolil vyhrát demokratické volby! Když přece co je demokracie ví český novinář a několik neschopných demopolitiků. A nikdo víc!

Hůl se našla.

Povídám: ať jede do Číny pro zdravotní pomůcky Hřib a Senát!

Občan Stanislav Zapletal

