Stanislav Zapletal: Sláva Bohu na výsostech, máme Druhou republiku

Pravda, někteří se ještě neztratili, jako třeba pan Kalousek nebo paní Němcová, ale to už po dnešku tak nevadí. Jsou ve výběhu sněmovny, je na ně vidět a není jich moc.

Konečně máme v čele vlády člověka o němž v hysterických výlevech opozice bylo slyšet leccos, ale nikdy, ani jednou, a vydržel jsem u obrazovky sledující poslední jednání sněmovny od počátku až do nočního konce, ani jednou nezaznělo: vždyť on ten Babiš nebude umět stát řídit. Ano, ani jednou!!

A tak nezbyly než ideologické výlevy, naštěstí vedené panem Stanjurou (zeptejte se v Opavě, co si o něm Opaváci myslí a zeptejte se tam na podnikání jeho paní) a jak jinak, trvalým neštěstím sněmovny, podle pana majitele televize Barrandov pana Soukupa: známého ožraly.

Že v tyátru přicmrndávali i maskovaní i odmaskovaní piráti, že tam kázal ublížený pan Bělobrádek, který se nechal zřejmě z pokání i zarůst, aby se připodobnil svému jménu, že tam mudroval a mračil se i pan profesor Fiala, který jak jsem již jinde uvedl je specialistou na hychykyrydytyny, když o manažeřině sotva něco ví, protože to už by se projevil a pořád jen ideologicky nevyhrožoval. (Když celou svou strategii narafičil tak,aby proti užitečným reformám Babiše poštíval ty vrstvy obyvatelstva, které by mu mohly pomoci při volbách, když jsou početnější. Platí to zejména o malých podnikatelích, které potřebuje přetáhnout na svou stranu. Proto třeba to rýpání do úspěšného EET)..

Zjednodušeně řečeno: kdo by snad chtěl nalítnout výšeuvedeným nechť si položí otázku: jak by asi oslňoval ve funkci premiéra třeba pan Kalousek, nebo pan Fiala, nebo vždy pečlivě učesaný pan Bartoš, nebo, Bůh chraň, řezník pan Bělobrádek. Jak a kam by asi Českou republiku přivedli.

Žvásty o nebezpečí z podpory komunistů (když jiní partneři nebyli, ač jim to bylo neustále nabízeno), je nesmysl. Jsme pevně v Evropské Unii a NATO a do Ruska nás vystrkuje jen, třeba opravdu podroušený pan Kalousek - a několik dalších pokřikovačů. Když navíc je smlouva s komunisty napsána tak, že jde jednoznačně o toleranci vlády a splnění některých požadavků komunistů z jejich programu, které splnit nepředstavuje problém.

A tak nechť si ve výběhu sněmovny řehtá a vyhazuje i pan Kalousek, i pan Stanjura, nechť se kdykoli volně proběhnou sněmovními luhy i ostatní.

I když psi budou štěkat, karavana bude muset dál.

Za první rebubliky, ale to byla jiná doba, se Baťa k vedení státu nedostal, také proto, že proti vůli Masaryka, který si celý život přál americký vládní systém, tedy systém presidentský, byla republika politikářská. Taková, jako je ta dnešní.

Nakonec obrovský dík. Členům sociální demokracie, pro něž bylo rozhodování nejtěžší. Vzpomněli si zřejmě na nejslavnější období staré dobré sociální demokracie, kterou volil i můj otec.Zachovali se státotvorně. O tom není pochyb a to je to hlavní.

A pan Okamura? Chápu jeho zklamání. Jenže si vybral tu nejobtížnější pozici. Stát za všech okolností se vztyčenou hlavou.

Snad jedinou jeho vadou je, když nesporně vše myslí upřímně, že chce všechno hned. Třeba referendum.

autor: PV