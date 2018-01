Štěpán Křeček: Změna v čele Fedu povede k expanzivní hospodářské politice

Změna v čele americké centrální banky (Fed) by mohla zbrzdit růst úrokových sazeb. Není žádným tajemstvím, že Donald Trump se rozhodl pro expanzivní hospodářskou politiku. Ta je ve fiskální oblasti činěna prostřednictvím snižování daní bez vytváření úspor ve federálním rozpočtu. Stimulace ekonomiky by však nemusela probíhat jen skrze rozpočet. Změny mohou nastat i v monetární politice. Rostoucí americký dluh by mohl být snižován skrze inflaci. Zároveň by se mohl zpomalit růst úrokových sazeb, který prodražuje financování dluhů.

Analytici spíše předpokládají, že nástupce Janet Yellenové bude pokračovat v dosavadním trendu postupného zpřísňování měnové politiky. Změna v čele Fedu však přeci jen bude znamenat jinou formu výkonu úřadu, který bude servilnější vůči administrativě Donalda Trumpa. Podpora ekonomiky skrze měnovou politiku může stimulovat americké hospodářství. Zároveň může docházet ke změnám finančních toků v rámci mezinárodního obchodu.

autor: PV