Taťána Míčková Muchová: Ovzduší nad Valmezem houstne!

DEZA od roku 2010 investovala do hermetizace procesu výroby, včetně řešení emisí, 853 mil. Korun. To není málo. Přesto se DEZA, podle sdružení ARNIKA (http://arnika.org) , pohybuje na horních příčkách ve vypouštění toxických a rakovinných látek. V množství reprotoxických látek (látky, které ohrožují reprodukci), má dlouhodobý primát. Vypouštění těchto toxických látek má obrovský vliv na zdraví lidí, neboť právě na prachové částice se vážou organické látky, které způsobují v organismu toxicitu.

Zásadním problémem Valašského Meziříčí je obchvat města, který je ale, zatím v nedohlednu, a také lokální topeniště. Bezesporu se radnice zamýšlí, co s tím udělat. A tak, občané dostali k 1. Září 2017 dárek, v podobě MHD zdarma pro všechny občany. Nakolik je toto opatření účinné asi zhodnotí radnice až po roce, nicméně už teď víme, že lidem se lépe nedýchá. Ani elektromobil pro radnici, zakoupený z EU fondů, zřejmě moc nepomůže. Jde jen o dobře prodané marketingové triky. Co ale občanům chybí, je dobrá informovanost. Ano, na stránkách města je možné dohledat údaje o měřených hodnotách a stavu ovzduší, ale stačí to? Kdo z nás denně sleduje stránky města? Již během února byly emisní limity několikrát překročeny a to až k k hodnotě 221 µg/m3 PM 2,5 , což bylo nejvíce ve střední Evropě!! Limit této hodnoty je 50 µg/m3! Tato hodnota už je v pásmu „velmi nezdravé“! Čekali byste, že radnice vyhlásí varování pro občany, aby nevycházeli ven? Nestalo se tak. Stránky města - mlčí, Facebook –mlčí, místní rozhlas – mlčí. Dokonce mlčí i aplikace vytvořená radnicí, aby informovala občany o aktuální situaci ve městě. Pravda je taková, že radnice vyhlásí „smogovou situaci“ až, když ji vyhlásí ČHMÚ. Proto byla ve městě vyhlášena až 2.3.2018. A tak vesele chodí maminky s kočárky po náměstí a narůstá počet nemocných s „chřipkou“. Ve skutečnosti přibývá zejména nemocných s respiračními chorobami.

Pokud bychom postoj radnice přirovnali k povodňovému nebezpečí, vypadalo by asi takhle: sice už máme pod vodou městské koupaliště, ale neděste se, nic vážného se neděje, až poteče Bečva po nábřeží, dáme vám vědět. Stejně jako se vyhlašuje I. Stupeň povodňové aktivity, měla by radnice varovat občany o zhoršujícím se ovzduší, přestože nedosáhlo kritického bodu.

Bohužel, s dopravou ve městě se toho moc dělat nedá, DEZU nezrušíme, topit lidem také nezakážeme. Mimochodem, loni vyhlášené kotlíkové dotace byly rozebrány do 40 minut (osobní zkušenost), takže zájem obyvatel o výměnu kotlů je obrovský. Co ale můžeme udělat, tj. apelovat na naši radnici, aby nás lépe informovala. Vzhledem k výše popsané situaci, si nedokážu vysvětlit, za co naše město získalo 7.2.2018 ocenění v soutěži „Zelená informacím“, udělené agenturou CI2, o. p. s. Jo, už vím, přece za hezký design, ten se u nás ve městě totiž velice cení!

Taťána Míčková Muchová

Valašské Meziříčí

autor: Názory, ParlamentniListy.cz