"Ruští žertéři Alexej Stoljarov (Lexus) a Vladimir Kuzněcov (Vova) kontaktovali stálou zástupkyni USA při OSN, Nikki Haleyovou, jménem polského premiéra Mateusze Morawieckého. "Po výměně zdvořilých replik o vzájemné podpoře v OSN se žertéři zeptali, proč se Rada bezpečnosti USA a Ukrajina postavily proti usnesení o potřebě bojovat proti glorifiikaci nacismu."

„Snažíme se je podporovat v mnoha otázkách," řekla Haleyová, „máme velmi úzké vazby a snažíme se společně tlačit Rusko do společného úsilí v otázce Krymu". Podle velvyslankyně je základem americko-ukrajinských vztahů bezpodmínečná podpora Kyjeva ve všem, co se týká rusko-ukrajinských rozporů."

"Poté, co se prankeři pustili do diskuse o problému neexistujícího teritoria. „Zajímá mě ostrov Binomo: je to v blízkosti Vietnamu, na jihu Číny," řekl žertéř a pro přesnost název vyhláskoval Podle legendy se na ostrově uskutečnily volby, do nichž Rusko intervenovalo. Nezávislost orgánů Binomo zhoršuje situaci v Jihočínském moři, uvedl „polský zástupce“.

Na otázku, zda Hayleyová ví o existenci takového ostrova (který ve skutečnosti neexistuje), stálá zástupkyně USA v OSN odpověděla kladně. „Jsme si toho vědomi a velmi pečlivě sledujeme situaci,“ řekla Haleyová, když došla řeč na ruskou intervenci. „Myslím, že budeme i nadále sledovat, jak to děláme v otázkách týkajících se Jihočínského moře.“ Stálá představitelka slíbila, že zjistí „skutečnou pozici USA" k „problému Bimono", aby se k tomuto problému vrátila později.

Během rozhovoru prakeři zjistili, že americký prezident požádal o seznam zemí, které nehlasovaly proti americkým iniciativám."

Podle Hayleyové se 65 zemí nepostavilo proti USA. „Tyto státy budou pro nás prioritou," řekla stálá zástupkyně. „Jestli po nás někdo bude něco chtít, prezident tento seznam zkontroluje předtím, než se rozhodne."

Ovšem kdyby ten ostrov existoval, je zcela jisté, že by Rusové ovlivňovali jejich volby.

Jen si vzpomeňme na prorocká slova našich klasiků:

"Stará paní na nás ukázala prstem a pištěla: "Darebáci, starýho člověka nepustí sednout." Upozornil jsem ji jemně, že celou cestu stojím na jedné noze a ještě ne na své. "Stojí, stojí, ale kdyby seděl, stejně by nepustil, já je znám," vřeštěla ta paní a udeřila Jónu deštníkem."

A tak to je. Známe Putina, nám nemusí nikdo nic vykládat!

Vyšlo na euportal.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

Psali jsme: Tomáš Haas: V Kyjevě byl zatčen Saakašvili Tomáš Haas: Řekněte mi prosím někdo, že to není pravda Haas k Jandovi: Ví něco, co my nevíme? Nebo je to jen prázdné tlachání? Tomáš Haas: Od roku 1989 jsme se neposunuli téměř třicet let kupředu, ale zpět

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV