Václav Klaus: Mezera po Dukovi a její důsledky

28.04.2026 9:16 | Glosa
autor: PV

K datu 26. dubna jsem v posledních letech, či dokonce desetiletích psával narozeninové přání jedné z největších osobností soudobé České republiky Dominiku Dukovi a většinou jsme si na to ještě přiťukli dobrým koňakem. Svůj obdiv a úctu k Dominiku Dukovi jsem mohl nedávno vyjádřit v katedrále sv. Víta ve svém projevu při jeho pohřbu. Věděl jsem už ve chvíli smutku, že po něm zůstane veliká mezera a že bude obtížně zaplnitelná.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Představení knihy Lukáše Petříka Konzervativní revoluce M. Thatcherové a R. Reagana. Přítomen byl i někdejší prezident Václav Klaus

Uplynuly jen o málo více než čtyři měsíce a mám pocit, že nejsem sám, kdo dospěl k závěru, že jsou důsledky jeho odchodu z tohoto světa a jeho opuštění našeho veřejného prostoru ještě větší, než se nám to zdálo v okamžiku jeho smrti. Jeho hlas – a on jako celek – chybí nejenom v katolické církvi. V ní je to, zejména teď po odchodu posledního reprezentanta „staré“ dobré školy, arcibiskupa Graubnera, z postu primase českého velmi aktuální.

Mohu být odsuzován za to, že jako outsider nemám právo soudit, kdo je či není dobrým představitelem této církve a že nemám hodnotit, jak ji reprezentuje, ale protože sama církev prohlašuje, že je integrální součástí naší společnosti a že s ní „dýchá“, pak mám i já právo činit o ní nějaké soudy. Mám strach, že si vlivné skupiny katolické církve oddechly, že se nad nimi už netyčí autorita kardinála Duky a že už se nemusí obávat jeho silných a přesvědčivých soudů a jeho tolik potřebný – přes všechnu jeho dobrotu a laskavost – občasný přísný pohled. Výměny, které probíhají, ať už na postupu arcibiskupa pražského a primase českého, tak i v celém arcibiskupském úřadu, jsou zřejmým ideovým posunem.

Tento posun – a církev je a snaží se být integrální součástí společnosti – je obdobný posun, který probíhá ve společnosti jako celku. Je posunem od hlásání a obhajoby tradičních, staletí utvářených hodnot a zvyklostí k progresivistickému pojetí společnosti, která radikálně popírá dlouho utvářené kánony západního, evropského a našeho českého světa. Roucha arcibiskupů a klobouky kardinálů sice zůstávají stejná, ale jinak je už všechno jinak. Je zpochybňována sama podstata člověka, pojetí rodiny a mezilidských vztahů, úloha rodičů při výchově dětí, způsoby vzdělávání dalších generací a spousta dalších věcí.

Kardinál Duka nahraditelný zatím není a pozvolný pád proto pokračuje. Jako člověk z oboru společenských věd jsem vždy hledal tendence, trendy, zákonitosti a spíše kritizoval ty, kteří apoteózovali jednotlivé dějinné osobnosti, ale asi jsem se mýlil. Dominik Duka sice nespadl z Měsíce, byl produktem doby a okolností, ale něco důležitého té době přidával. Nebyl samozřejmě jediný, ale teď ve dnech jeho nedožitých osmdesátých třetích narozenin si to o to silněji uvědomujeme. Alespoň někteří.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Čína

Čína určitě není kámoš, kterého by si většina lidí přála. Ale myslíte, že se bez Číny obejdeme? Hlavně po ekonomické stránce. A bohužel, i když se nám to líbit nemusí, není dobré si to s Čínou rozházet nebo se s ní rozejít? Je to smutné, že hlavní slovo určují právě takové země jako třeba Čína nebo ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

