Václav Klaus: Odešel velký a mimořádný člověk

04.11.2025 11:16 | Komentář

Kardinál Duka byl velký a mimořádný člověk a jeho odchod je velikou ztrátou nejen pro naši katolickou církev, ale i pro nás všechny. Pro celou naši zemi.

Foto: Nova
Popisek: Václav Klaus

V posledních desetiletích byl jednou z nejvýraznějších osobností, které naše země měla. Jeho význam a vliv daleko přesahoval katolickou církev. Byl v tom nejlepším slova smyslu veřejným činitelem. Dominik Duka však byl nejenom velký, ale i dobrý a laskavý člověk. Považoval jsem za mimořádnou čest, že jsme se dobře znali a poměrně často potkávali. Navštívil jsem ho před několika dny v Ústřední vojenské nemocnici. Byl plný elánu a pevně věřil, že se do běžného, aktivního života vrátí.

I když má katolická církev po staletí či tisíciletí svůj unikátní celosvětový rozměr a hranice jednotlivých zemí pro ni nejsou brzdou a omezením, a kardinál Duka se ve střední Evropě a v Římě v posledních desetiletích pohyboval zcela samozřejmě, zůstal Čechem. Byl Čechem v tom nejlepším slova smyslu. Patřil do východních Čech, kde se narodil a byl 12 let královohradeckým biskupem, patřil i do západních Čech, kde byl v éře posrpnové normalizace nedaleko Nepomuku vesnickým knězem (a poté v Plzni na Borech i vězněm), od roku 2010 byl arcibiskupem pražským. Podařilo se mu pražské arcibiskupství svým konáním a stylem svého přísného, ale i přátelského jednání výrazně proměnit.

Řadu let jsem s ním spolupracoval i jako prezident republiky a za cenný výsledek považuji, že se nám společně podařilo vyřešit otázku vlastnictví katedrály sv. Víta. Byl mimořádně sečtělý, zejména v historické a samozřejmě církevní literatuře. Všichni víme, že byl mimořádným znalcem bible a garantem jejího asi nejlepšího českého překladu.

Často jsme si dávali darem knížky. Věděl, že ho přijdu do nemocnice navštívit a měl pro mne předem připravený sborník textů s názvem „Církev a druhá republika“, což prokazuje jeho nepřetržitou starost o naši zemi. Tato knížka je naprosto „dukovská“, je „výzvou k pokračování dialogu o druhé republice, abychom i v dnešní neklidné a často orientaci ztrácející době nacházeli potřebná lana k ukotvení v hlubině“.

To jsou slova kardinála Duky ze srpna 2024. Mezera po něm bude téměř nepřekonatelná. On by s tímto výrokem, se svým životním optimismem, určitě nesouhlasil. Já si však myslím, že v dohlédnutelné budoucnosti překonatelná není a nebude.

Václav Klaus
4. listopadu 2025

