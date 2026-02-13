Mira Třebická: Nezesměšňujte mi mého prezidenta

Ono nestačí, že ho marketingoví specialisté nutí (alespoň si to myslím) chodit klást věnce 17. listopadu na místa, kde mohl v roce 1989 zasahovat...

Mira Třebická: Nezesměšňujte mi mého prezidenta
Ono nestačí, že ho nutí vyjadřovat se k upálení Jana Palacha, jenž se upálil na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, kterou Petr Pavel schvaloval… Ono nestačí, že po sms Petra Macinky, které psal poradci Petru Kolářovi, běží vypovídat na policii.

Pořád toho hodnotového PR je dle marketérů Pražského hradu málo. Můj prezident tedy slaňuje v Katedrále Svatého Víta, můj prezident uhání na motorce do Bavorska, můj prezident se prohání na motorce ve Španělsku, přitom můj prezident chudáček bydlí v tak nuzném apartmá, až se mi chtělo plakat, kdeže mi mého prezidenta ubytovali, to si opravdu nezasloužil. Ach jo, ach jo, ach jo.

Normální člověk by si řekl, že toho prezidentského PR bylo na vykonávání funkce prezidenského úřadu až až až až až, nikoli však hradní píáristé. Ženou mi mého prezidenta v Českých Budějovicích s bruslemi na led, aby dal nedal gól, a potom se po dvou nemotorných otáčkách málem přizabil. A brát si zrovna příklad z hokejisty Vladimira Vladimiroviče Putina, který se svého času též vydával za vynikajícího hokejistu, není zrovna v této době nejlepší nápad. Nebo snad ano?

Štvou mě všechny tyto „skvělé nápady“. S takovými radovánkami se musí umět šetřit. Vypadá to, že Petr Pavel by se rád pustil do druhého funkčního období. Měl by ale své mediální gury zkrotit, protože lidé si budou pamatovat především jízdy na motorce bez helmy, skoky z padáku, střelbu z malorážky a další zábavné momenty.

Osobně chci ještě jednou poprosit hradní osazenstvo - nezesměšňujte mi mého prezidenta! Hrozím se totiž toho, že přijde moment, kdy na Pražském hradě zapějí hymnu, kterou zpívala Občanská demokratická strana Petru Fialovi - my jsme Petr Fiala, my neseme plamen, my budeme bojovat za bibli, my jeho jméno uctíme… A pro marketéry to bude bez práce, stačí pouze zaměnit Fialu za Pavla.

Už i rodiče nás přeci učili, že nejdřív práce, a až potom zábava, takže prosím o tu práci. A vážení poradci a píáristé, co kdybyste panu prezidentovi navrhli, aby se, coby vrchní velitel ozbrojených sil, například vložil do šikany Letecké záchranné služby v Líních, o které se mluví minimálně od roku 2024? A bohužel pouze mluví a náčelník Generálního štábu AČR šikanující náčelnici obhajuje?

