Jiří Paroubek: Vláda protlačila návrh rozpočtu na rok 2026 v prvním čtení sněmovnou

Připomínám, že zatím máme a nejméně do konce března budeme mít rozpočtové provizorium. To znamená, že jsou určité komplikace, pokud jde o možnosti čerpání některých výdajů ze státního rozpočtu. Má to ale také své pozitivní stránky, např. to, že za leden tohoto roku je vykázan nezvykle nikoliv schodek státního rozpočtu, ale přebytek. To ovšem v dalších měsících, po ukončení provizoria, kdy se budou naopak rychleji čerpat výdaje ze státního rozpočtu, skončí.
Vláda Andreje Babiše dostala státní rozpočet ve velmi neradostném, ba dezolátním stavu. Vlastně se nedá říci, že byl připravován předchozí vládou seriózně. Pokud by nové vládě šlo jen o taktiku boje, bylo možná nejlepší státní rozpočet na rok 2026 odsouhlasit již v prosinci v tom znění a struktuře, jak ho připravila Fialova vláda.
Ano, tento rozpočet byl nepravdivý, nerealistický a prakticky nefunkční. Znamenal by velký problém zejména pro dopravní stavby a jejich realizaci, jejich pokračování. V tom původním návrhu Fialovy vlády chyběly peníze na sociální výdaje v kapitole ministerstva práce a chyběla tam celá řada dalších významných položek. A ministr financí Stanjura si z toho nedělal těžkou hlavu. A bylo pak možné v průběhu I. čtvrtletí rozpočet upravit a ukázat, jak dezolátně byl rozpočet státu Fialovou vládou připraven.
Jakmile ovšem převzala Babišova vláda odpovědnost a v krátkém čase několika týdnů začala přepracovávat státní rozpočet na rok 2026, celá opozice se jako na povel na vládu vrhla. A začala jí vinit z rozhazování peněz. Dělají to titíž politici, kteří připravili diletantsky státní rozpočet na tak špatné úrovni, která tady - dovoluji si tvrdit od listopadu 1989 - nebyla zaznamenána. Nová vláda to během několika týdnů odpracovala a předložila nový návrh. A titíž politici, kteří dříve byli ve vládě a nyní jsou v opozici a kteří zvýšili za čtyři roky státní dluh Česka o 1,2 bilionu korun, začali blábolit cosi o zadlužování příštích generací. A vynikal v tom zejména předseda ODS Kupka. Ale také Piráti, kteří ovšem ani nepředstírali odbornost, jíž by v oblasti financí snad měli.
Působení prvních několika týdnů nové vlády ukazuje, že opozice bude využívat a bohužel i zneužívat jakéhokoliv tématu k obstrukcím a protivládním útokům. Je zřejmé, že v tomto volebním období bude jen velmi obtížné něco konstruktivního prosadit, i když Babišova vláda má ve sněmovně velmi slušnou většinu 108 poslanců.
Projednání státního rozpočtu ve sněmovně bylo velkým testem. A myslím, že ho vláda zvládla. A předpokládám, že rozpočet v konečném znění budeme mít schválen sněmovnou do konce března. A již od dubna se tak pojede v české ekonomice podle nových not.
Jak ukazují indexy spotřebitelské důvěry, je možné očekávat růst poptávky obyvatelstva, a to je jen dobře. A z toho lze indikovat, že za tento rok hrubý domácí produkt dosáhne meziročního nárůstu dvě a půl až tři procenta. Proti stagnaci ekonomiky v předchozím volebním období je to velký pokrok.
