Jiří Weigl: Proč Donald Trump nemá Evropu rád

Tématem, které hýbe světovou, evropskou i naší politikou, je chování a záměry amerického prezidenta Trumpa. Především evropská politika doslova šílí, nemůže se vzpamatovat z toho, že Trumpovy USA náhle nepovažují EU a většinu evropských zemí za spojence, ale spíše za protivníky. Současný evropský establishment je rozhořčen ze ztráty neomezené americké podpory, z její kritiky evropských poměrů, z rozplývání bezpečnostních garancí USA. Trump je nám líčen jako zákeřný zrádce, megalomanský šílenec či dokonce Putinův agent a antiamerikanismus se má stát vedle antirusismu dalším pochybným tmelem umělého sjednocování vystrašených Evropanů.
Pro pochopení současné situace se je však třeba vrátit trochu zpět do historie. Progresivistické evropské elity nenáviděly otevřeně Trumpa od samého počátku jeho politické kariéry. Byly a jsou pevně spojeny s levicovou politikou americké Demokratické strany, ve volbách Evropa vždy pevně stála na protitrumpovské straně a podporovala snahy o Trumpovu kriminalizaci. Dobře známé výroky našeho prezidenta Pavla o Trumpovi jsou pouhou skromnou ilustrací dlouhodobého postoje evropských elit vůči dnešnímu americkému prezidentovi. On dobře ví, že ve skutečnosti nemá ve světě zavilejší odpůrce, kteří jsou ve stálém kontaktu s jeho domácími protivníky a kteří si přejí jeho zničení.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Navíc reprezentují to vše nejhorší, proti čemu Trump a jeho hnutí MAGA vystupují – katastrofální levičáckou progresivistickou politiku s jejím zeleným šílenstvím, masovou migrací rozkládající společnost a genderovými fantasmagoriemi. Ty v obamovské a bidenovské éře přivedly USA ke ztrátě mocenských pozic a dnes v pojetí bruselské politiky zcela prokazatelně a měřitelně vedou v režii Macrona, Starmera, Merze a Leyenové Evropu k historickém úpadku, ztrátě pozic ve světě a společenské a politické krizi. Záchranu pro sebe vidí tyto elity pouze v zástupné válce s Ruskem, kterou by však za ně měl, pokud možno vybojovat někdo jiný (Ukrajina, USA), což Trump odmítá. Proto je deptá, tlačí a děsí svými mnohdy přehnanými kroky a ambicemi. Nehodlá je chránit a nemá k tomu důvod.
Největším podvodem při výkladu dnešní situace, který se nám snaží evropští politici a mainstreamová média vnutit, je pocit, že Macron, Starmer, Merz a Leyenová jsme my, že oni jsou ti naši správní reprezentanti, kteří bojují za naše zájmy proti zlému Trumpovi, že oni nás ochrání před Ruskem.
Ale to není pravda, oni jsou ti, kteří poměry v Evropě přivedli tam, kde dnes jsou, kteří nás denně zavalují nesmyslnými regulacemi, kteří zničili náš průmysl a ožebračují nás umělou zelenou drahotou. To oni ničí partnerství s USA, torpédují snahy o mír na Ukrajině a při tom nejsou schopni svým občanům nabídnout žádné východisko. Stále opakují své zelené a genderové nesmysly, stále se donekonečna zadlužují, stále nic nedělají proti masové migraci, stále se pokoušejí omezovat naši svobodu. Oni budou ti první, kteří se po skončení ukrajinské války budou snažit navázat znovu co nejširší vztahy s Ruskem bez ohledu na zájmy menších zemí. Kdo věří jejich halasným prohlášením a pokryteckým slibům, špatně dopadne. Ukrajinci to už vědí, a proto v garance „koalice ochotných“ nevěří.
Trump je americkou reakcí na poznání, že tato politika přivedla USA ke ztrátě mocenského postavení a je dále neudržitelná. Evropu tato změna čeká rovněž. Politická situace v Německu, Velké Británii a Francii tomu napovídá. Nepodléhejme proto protitrumpovské hysterii, vztahy Ameriky a Evropy se mohou snadno zlepšit. Nejde o střet mezi USA a Evropou, jde o konflikt mezi Trumpem a zbankrotovanou mainstreamovou progresivistickou politikou a jejími představiteli.
Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.