Václav Kovalčík: Chci opět normální náš národ a okolní svět

10.11.2025 16:12 | Glosa

Stydím se za akademické půdy našich univerzit, když vyvěšovaly vlajky teroristů Hamásu. Obávám se, že uvedení rádoby akademici mají negativistický vliv na své studenty, mohou si snadno na ně zasednout, tím jim znemožnit profesní růst pro odlišný názor!

Foto: Hans Štembera
Popisek: Vlajka České republiky

Vůbec se mi nelíbí utrácení a sypání peněz za nesmyslné projekty, které náš národ a Evropskou unii dostávají do dluhové spirály.

Také jsem naštvaný na školství, jež dětem a studujícím bohužel plete hlavu ohledně agresivního genderismu. Rovněž studentské koleje vykazují rapidní trend zdražování. Kde to vůbec jsme?

Náš národ totiž položila koronavirová a válečná krize, stejně tak nesmyslný green deal jen zhoršuje situace hospodářské evropských národů.

Náš národ není velmoc, aby sypal peníze do nekonečna do černých děr. A tak kritizuji přerozdělování státních rozpočtů evropských států, které jest zotročující. 

