Václav Kovalčík: Chci opět normální náš národ a okolní svět

Vůbec se mi nelíbí utrácení a sypání peněz za nesmyslné projekty, které náš národ a Evropskou unii dostávají do dluhové spirály.
Také jsem naštvaný na školství, jež dětem a studujícím bohužel plete hlavu ohledně agresivního genderismu. Rovněž studentské koleje vykazují rapidní trend zdražování. Kde to vůbec jsme?
Náš národ totiž položila koronavirová a válečná krize, stejně tak nesmyslný green deal jen zhoršuje situace hospodářské evropských národů.
Náš národ není velmoc, aby sypal peníze do nekonečna do černých děr. A tak kritizuji přerozdělování státních rozpočtů evropských států, které jest zotročující.
autor: PV