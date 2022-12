Václav Kovalčík: Náš stát nesmí být pohřbíván a degradován zápornou morálkou

Vážení čtenáři, též diskutující, Vánoce nám přicházejí, a my se pohybujeme v záhadné konstelaci v dějinách našeho národa i okolního světa. Již uvedené konstelace nazývám přímo konstelacemi osudovými.

reklama

Možná jsme si vlastní osud zavinili sami svou volbou, možná to přišlo jako blesk z dějinného nebe. Právě tenhle zásah ve formě světových krizí neschvaluji, navíc jej celoživotně bojkotuji, neboť krizemi trpí ti nejobyčejnější a spravedliví lidé.

Morálka v evropském konfliktu dostává pořádně na frak, ale vděčím lidem, kteří ještě zůstávají věrní národnímu i celosvětovému dobru. I když mnohdy nejsou výrazní a světoví, tak se jen tak nevzdávají.

Myslím si a vím, že by tito obyčejní odvážní lidé měli býti vzorem pro post-moderní současnost i budoucnost, i když to v dnešním mediálním pohledu nevypadá často žádaně, neboť média zbytečně přilévají olej do ohně v současném válečném konfliktu!

Jsem toho názoru, že by Vánoce měly býti tou správnou instrukcí, jak v míru a pokoji žít, jak ještě stihnout tematiku ohledně šíření dobra v nás a kolem nás. Vánoce bych si představoval jako svátky bez národních i světových krizí.

Bohužel žijeme v drsném severu ve střední Evropě, kde umrzají lidé bez domova! Mnozí občané našeho státu rezignují, což je důsledkem zavedené špatné politické a ekonomické morálky.

Ti, kdož žijí pokorně s rozumem, jsou současným režimem morálně i sociálně biti! Dlouho na to upozorňuji, ale efekt má slova nemají, i když na ně často dochází ve skutečnosti.

V rozlišování co je dezinformace a pravdivá informace bychom měli býti opatrní, neboť se mnohokrát stalo, že se dřívější dezinformace naplnily - něco jako sci-fi proroctví.

Jsem toho názoru, že by společnost měla dát prostor lidem, kteří to s ní myslí dobře. Právě významné mravní osobnosti by měly být důsledně kontrolovány, zdali to myslí svými činy opravdu ve prospěch našeho národa i okolního světa.

Náš stát nesmí být pohřbíván a degradován zápornou morálkou. Soucítím tedy s lidmi, kteří jsou dnešními režimem cenzurováni, záměrně umlčováni. Tohle se nesmí dít, pokud je též myšlenka "sci-fi" konstruktivní a do morálky zapadající.

Nechci, ani netoužím, všední i sváteční dny prožívat v krizích. Každý občan našeho národa by tedy měl mít jakousi zdravou sebezáchovu i zdravou součinnost v dějinách své vlasti.

Nechť jsou současné Vánoce odrazovým můstkem k vytoužené prosperitě morální, z níž se pak odvíjejí prosperity dalších charakterů a oblastí. Nechť opravdové charaktery dobra zvítězí v této osudem zkoušené naší zemi i na Zemi.

Václav Kovalčík, Zlín

Novoroční projev 2023

Vážení občané, sešli jsme se již společně v Novém roce 2023, zároveň tradičně převládá nálada ještě vánoční. Vánoce aneb vzájemná úcta a respekt pro další etapy našich životů jako ten nejcennější dar nesmí být pouhou frází, ale skutečností skutečnou.

Pak by nebyla žádná válka; žádná morální, hospodářská krize, též krize energetická a krize bydlení. Pokud by lidé a národy uvažovali konstruktivně, tak by se nám lépe žilo. Není též vyloučeno, že se o současné nezáviděníhodné dění zajímají mimozemské civilizace, které pravidelně navštěvují naši planetu.

Kéž bychom měli tu čest s přátelskými a vyspělými mimozemskými bytostmi. Určitě bychom se něco přiučili, ukončili válečné a krizové jevy v našem národě i celkově na Zemi. Možná bychom zároveň vyřešili též krizi klimatickou efektivně i méně bolestně.

V této osudové době se mnohdy ocitáme na rozcestí, neboť dlouho polemizujeme a přešlapujeme na jednom místě, jakým směrem vlastně putovat. Myslím si, že by to vyřešila vzájemná vědecká spolupráce mezi východem a západem, která by měla zároveň přinést trvalý mír.

Již bylo dost zbytečných válečných konfliktů a krizí! Teď je třeba žíti v době objevování pro život příznivých vesmírných planet. Národy by měly přestat vykořisťovat vlastní občany, zaměstnanost by se měla konečně reformovat pro dobu 21. století i následujících věků.

Lidstvo by se mělo dle mého názoru odnaučit býti v žabo-myších válkách a sporech. Jsem pro záchranu a zachování všech jazyků ve světě, neboť nás hlavní i vedlejší jazykové proudy učí, jak správně postupovat zejména v tíživých životních situacích i okolnostech.

Jsem přesvědčen o správnosti Masarykova výroku o cizích jazycích. Také školství a vzdělávání přizpůsobit mravně i profesně v duchu 21. století i následujících věků. Nesmějí se například zneužívat vyspělé technologie.

Navíc naše Vánoční svátky rovná se vlastní identita v našem národě i okolním světě. Též jsem pro správnou archivaci posvátných minulých, současných a budoucích národních i světových pramenů.

Přál bych si, abychom nový rok 2023 a následující věky prožili v míru a pokoji s mravním, konstruktivně tvůrčím i svátečním elánem. Nechť se nám splní naše přání ohledně šíření dobra a osvěty doma i ve světě.

Václav Kovalčík, Zlín

Psali jsme: Václav Kovalčík: Umění v energiích, vlnách a hladinách, jeho vnímání, zájem a sledovanosti Václav Kovalčík: Cenzura na Instagramu pokračuje Václav Kovalčík: Slunce, seno, a dál už nevím Václav Kovalčík: Výhry a nevýhry

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.