Václav Kovalčík: „Toxické trendy" ve společnosti reálného a virtuálního světa

reklama

Slušní lidé trpí, hateři se smějí dál. Proto ta ekonomická krize, když se morálka a dobro potlačuje v našem státě. Bohužel myšlení a trendy současné doby způsobily uvedený úpadek! Vítězí tedy bezohlednost a touha někoho okrást za každou cenu v reálném a virtuálním prostoru!

Právě hateři a současné trendy vytvářejí nezdravé prostředí a ovzduší v naší republice i ve světě. Někdy se to vrací do 19. století neblahou finanční situací a sociálními rozdíly, jindy to spěje do nešťastných prognóz umělé inteligence.

Také užívání chytrých mobilů jen na blbosti kazí děti a mladé lidi. K tomu pochybné seznamky a pak rovnou znásilnění! Kde to jsme?!

Rovněž chování Evropské unie je alarmující v tematice migrační politiky! Peníze jsou vyhazovány z okna, k tomu green deal nás dostává na kolena! Nejhorší je, že tuhle válku a krizi odnáší nejvíc právě Česká republika!

Vytvořilo se tady jedovaté prostředí trendů, kde si každý slušný občan musí dávat pozor. Záměrné potlačování iniciativy, osvěty a mravního pokroku totiž přináší trpké plody v našem národě i ve světě.

Proto je třeba nastavit kvalitní právní i občanské prostředí, když má současná vláda mnoho super-placených poradců, právních a vědeckých institucí! Proč se to nevyužívá na maximum? Proč se jen sypou peníze někam do neznáma?

Stačí jen správná adresnost toku financí, pracovitost, píle, možnosti státu nakupovat potencionálně prosperující firmy, dělat zodpovědné plány ohledně těchto investic.

To nemůže zvládnout jen hrstka lidí, to musí zvládnout ten bohatě placený rozsáhlý tým, aby nedocházelo k vysávání slušných občanů současnou drahotou. Česká republika nesmí připomínat pro život nehostinnou planetu ve vesmíru, musí žít ve zdravém, prosperujícím a bezpečném prostředí a ovzduší.

Psali jsme: Václav Kovalčík: Křesťanská víra ve „vyspělé" době super-moderních technologií Václav Kovalčík: Zemědělství a zahradnictví jako sprostý pojem v našem národě, a to neprávem Václav Kovalčík: Lidské nitro mnoha poctivých povolání Václav Kovalčík: Náš národ a epigenetika

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.